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被前環保署長指成環境殺手 詹順貴：不應片面評斷

2018-03-20 15:44中央社 台北20日電

深澳燃煤電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票惹議。詹順貴上午接受電台專...
深澳燃煤電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票惹議。詹順貴上午接受電台專訪時表示，對這樣的結果他要表示歉意，但如果非投不可，他還是確信他這一票會投修正後通過。 聯合報系記者杜建重／攝影
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前行政院環境保護署長魏國彥今天表示，環保署副署長詹順貴已變成環境殺手；詹順貴說，評價一個人不應只用一件事，應長時間整體評價。

深澳燃煤電廠環差案14日在環保署環評大會審查，在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過環評，引起爭議。

台灣能源部落格板主陳立誠上午在國家政策研究基金會記者會表示，北部地區用電占全台40%，台北市快要沒電，民主進步黨政府發現深澳電廠非建不可。比起核四廠2個機組合計發電量260萬瓩，深澳電廠發電量120萬瓩，不無小補，民進黨自然要用深澳電廠。

陳立誠說，民進黨為何不啟用核四？明明可用卻不用，非要走深澳電廠這條路。

魏國彥表示，詹順貴從過去環保鬥士變成環境殺手，主持會議只注重程序不管實質，不尊重環評委員。如果他擔任會議主席，會釐清疑問，不會投下關鍵一票，通過環評。

詹順貴告訴中央社記者，他就是清楚了解實質內容，所以即便明知會被罵，還是投下修正通過一票。

他說，他尊重環評委員及專案小組做出的兩個結論建議，也因尊重環評委員，雖然心裡知道變更部分重做環評是不適合的，因此沒公開事先提醒。他沒辦法事先提醒，否則就會被扣帽子是「赤裸裸護航修正通過」。

環評詹順貴深澳電廠

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