影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持

2018-03-20 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民進黨提名的下屆宜蘭縣長參選人陳歐珀立委說，深澳火力發電廠環差案通過一事，他的立場非常清楚，堅持捍衛人民的健康權與呼吸權，只要會影響宜蘭好山好水，身為宜蘭唯一一席立委，絕對會跟人民站在同一陣線，也就是捍衛宜蘭的環境，守衛縣民的健康，無庸置疑。

對宜蘭代理縣長陳金德有條件支持之說，陳歐珀說，目前兩人還沒有對話，還不曉得，沒有問清楚，至於媒體提問：「支持或反對深澳電廠？」陳歐珀搖著頭強調：「目前不能接受。」

陳歐珀說，宜蘭長期以環保觀光立縣，環保不僅是宜蘭人要求的汙染防治，宜蘭人要求的節能減碳，是宜蘭人的生活與價值，不可能去支持有汙染疑慮的火力發電廠，過去深受火力發電廠的危害，到現在心有餘悸。

陳歐珀說，我們反核也反空汙，一路追隨林義雄反核更堅定反汙的信念，台電與經濟部應該將宜蘭納入環差影響分析評估範圍內，可惜過去環評包括昨天重要的專案報告，宜蘭縣政府完全被排拒在外，因此要求深澳電案一定要求尊重宜蘭的意見。

陳歐珀表示，自己有兩大前提，非核家園目標與不能加劇宜蘭的空氣汙染，人民才是國家的主人可以表達自己的意見，但火力發電廠與核能發電廠是非常深奧的專業知識，要考量各種面向。