學者：深澳電廠不論怎麼改 對自然生態都有影響

2018-03-20 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



環評會議通過深澳電廠環差分析，農委會投下贊成票，理由為「評估對自然地景與漁業影響小」，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，深澳電廠不論環差改到哪裡，對自然生態「當然有影響」，環評報告中並沒有基礎的生態資料，通過這樣的環境差異分析，就應該作完整的海洋生態資料調查。

根據環評會議資料，當初專案小組兩案併陳，其中建議重做環評的原因，不是機組的改變，是深澳灣外海堤布置改變，會改變灣內的水流速度與方向，將改變原始生物自然棲息環境，對深澳灣內原生物生存條件和組成，有加重影響之虞，因此才建議環評大會要重新辦理環境影響評估。

陳昭倫表示，甚麼叫做對環境影響大，甚麼叫做對環境影響小，總是應該有個科學的調查數字出來，環評大會上也有委員提出質疑，但台電完全不回應採納，態度非常傲慢，這才是最大的問題。

陳昭倫表示，深澳電廠環差分析，前後時空差異差太多，東北角屬於近海漁業，長期受到深澳電廠的影響，但過去資料是怎樣，現在資料是怎樣，環說書內根本看不出來，「這是非常荒謬的事情。」

長海洋大學環境生物與漁業科學學系教授鄭學淵表示，那個區塊漁業比較少是事實，但對環境生態影響還是很大的，包括新北、基隆也都是藍海經濟計畫示範基地，也是珊瑚礁的熱點，當年就連員山仔分洪道開通後都對環境造成影響，深澳電廠除了水溫，還有落塵，漁業不僅只有捕撈漁業，還有環境資源的保育，「怎麼會沒有影響」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，燒煤之後的落塵、化學物質、重金屬進到海裡，藉由水產魚類進入人體食物鏈中，若小孩與母親食用到，影響甚鉅，他認為這些都應該進行評估。