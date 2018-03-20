深澳電廠通過 環團點名：衛福部、農委會是幫凶

2018-03-20 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

深澳電廠環差案通過審查，環團點名衛福部、農委會為幫凶。農委會在昨日衛環委員會提出說明報告，認為「本案符合國家能源政策，且已減輕對自然地景破壞」，且「開發案件獲得當地漁會支持，未見對漁業不利影響」，因此表示贊同，引起環團與學界討論。

環團認為，此案是政府「投票部隊」產生的結果，此案21個環評委員，其中14名為學者專家，其中僅有3位「有條件通過」，扣掉3人未出席，其他專家都認為應該要「退回重辦環評」，但政府傾向讓此案通過，因此剩下三分之一都是政府的投票部隊，包括經濟部、衛福部、農委會等。

為何投下贊成票？農委會副主委李退之解釋，農委會是機關代表的環評委員之一，原來通過的原方案是在番仔澳，後來的替代方案增加漁港的泊區，加設棧橋。經漁業署評估，可能影響到原來的海岸以及自然地景，且凸堤海堤的量體太大，建議做修正，修正後把量體整個縮小，讓凸堤也完全不去接觸原有的海岸，改做離岸堤。

李退之表示環評會議中，農委會不是主管機關，也非發動機關，只是參與環評會議，就開發單位所提出的開發報告進行審查，基於部會主管權責，根據方案原來已經縮小開發規模，移轉開發區位，有了替代方案後，經過農委會評估後又進行修正，修正後量體與位置也有縮小與移動，基於以上的依據，對於環境與自然景觀的評估，對於目前深澳火力電廠的環差案表示贊同。

當天衛福部代表也投下了贊成票，但令人意外的是，衛福部常務次長薛瑞元不克出席，改由國健署社區健康組一名科長代理出席，該名科長不願接受採訪，國健署社區健康組組長林莉茹回應，當日審查案比較95年的深澳電廠的擴建案，顯示目前的環保處理效率相對提升、發電規模則有調降。