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深澳電廠設備是「超超臨界」機組 網友諷：是超超「靈界」吧

2018-03-20 14:23聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

行政院長賴清德上周在立法院表示，深澳火力電廠使用乾淨的煤，設備是「超超臨界」機組，排放的汙染量跟天然氣差不多。賴揆談話引發批評，網友諷刺，深澳火力發電廠是「超超靈界」機組，難怪這麼神。

親民黨立委陳怡潔今天質詢時諷刺賴清德，既然賴揆說深澳燃煤電廠是乾淨的煤，「你乾脆說你放的屁都是香的」。賴清德解釋，乾淨煤這個名詞是從英國翻過來的，他這樣講的目的只有一個，針對深澳燃煤發電廠，政府會採取源頭管理，使用相對比較乾淨的煤，會用超超臨界機組去提高它的效能。

陳怡潔接著問，新北市政府說不會核發生煤許可證，民進黨還是非蓋深澳電廠不可嗎？中南部還沒解決也要讓北台灣陷入，「就為了民進黨反核的神主牌，為什麼民眾要用肺發電，要讓肺變黑，我們要乾淨的肺。」賴清德解釋，目前北部耗電佔全台灣4成，不蓋電廠，未來北部會缺電 ，我們要誠實面對問題。

執政黨說不漲電價還是漲了，賴清德遭批「賴隊漲」，陳怡潔要求賴清德保證未來物價連動上漲就辭職下台，不過，賴清德不正面回答問題，只說有85%都不在調漲範圍內。

去年讓賴清德獲得幹話王稱號的「功德說」，當時有人將行政院附近的公車站牌改成「功德院」，網友這次也酸乾淨煤原來就是「功德煤」，火力+100%，汙染-99%，還說這煤有「台灣價值」，所以乾淨。

網友除了罵翻賴清德，也提出質疑，「乾淨的煤不會有PM2.5？不會產生二氧化碳」、「請告訴我們哪裡可以買到乾淨的煤」。

圖／聯合晚報提供
圖／聯合晚報提供
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賴清德民進黨深澳電廠

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