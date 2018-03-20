前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



環保署前署長魏國彥批評政府火力全開來救非核家園。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

環保署通過深澳火力發電廠環評，由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，環保署前署長魏國彥今天批評詹順貴不尊重環評委員，只管程序問題，不看實質內容。他說，「要是我是詹順貴，我不會投下那一票」。

國家政策研究基金會今天舉辦「『煤』有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，分別邀請台灣能源部落格板主、吉興工程前董事長陳立誠，以及環保署前署長魏國彥出席。

魏國彥表示，當天有16位環評委員出席，最後票數變成8:8，由詹順貴投下最後一票通過環評，然而16位委員扣除4位政府代表，有8位委員認為不能通過，僅有4位贊成，雙方票數懸殊，詹順貴作為當天環評委員會主席，卻不當一回事。

魏國彥並引用環評委員對深澳電廠的質疑，包括中研院研究員鄭明修認為電廠附近的海流已受到重大改變，環境影響差異分析調查不夠、次數也不足；環委劉小如和李克聰皆反應台電未完整回覆環委問題，李克聰也建議重做環評。

而在PM2.5空汙問題，魏國彥表示，針對深澳電廠PM2.5空汙排放量對各縣市最大日平均濃度貢獻量，深澳電廠的模擬結果與學者模擬結果相差甚鉅，學者模擬數據全數比開發單位所給的數據高，甚至在新竹縣的數據上，學者模擬高出開發單位模擬結果20倍，開發單位亦沒有評估對宜蘭縣的影響。

魏國彥質疑環評未做好「環境衝擊」判斷，假若是他擔任主席，他會想要釐清疑問，不會投下關鍵一票，通過環評。

陳立誠指出，民進黨政府之所以需要深澳電廠，是因為台北市快要沒有電了，他說，提供北東區重要電力來源有4個電廠，一是基隆的協和電廠，但機組陸續將除役，二是核二廠，但也可能提前除役，第三就是和平電廠，再來就是目前通過環差的深澳電廠。

陳立誠強調，深澳電廠若不恢復發電，就只剩下和平電廠，北部靠南電北送，如果不夠電，台北市會非常危險，雖然深澳電廠發電量不是很大，比不上核四一部機，但是不無小補。

【記者張曼蘋／新北報導】新北市長朱立倫今天上午在市政會議上表示，深澳電廠從12年前除役後，現在是一片空地，但擴建意思是將現有電廠增建，可是現在完全是要興建兩個大型的燃煤電廠，這兩年已三度行文給相關部會，甚至也在行政院院會中三次舉手發言，台電跟經濟部等單位仍不理不睬，數據無法說服市民及專家，「用模糊字眼淹蓋事實，這是21世紀不能犯的錯誤。」

朱立倫指出，台電等單位提出的數據完全無法說服市民及專家，對民眾來說「有知的權利」，到底要相信台電，還是專業學者做出來的數字，應該要把真實數據提供給民眾，「確定燃煤是我們唯一選擇？不可以認為其他選擇有疑慮就說燃煤是我們唯一的選擇。」

環保署副署長詹順貴今天表示，他認為深澳電廠開發案應該要做健康風險評估，但重作環評，應該必須要有具體事證，證明原來環評造假，才能直接退回重做環評，現階段在法律框架下，只能評估變更前後的改變，要重做環評也只能重作變更的部分。

若會議能遞延 會更圓滿

詹順貴今天接受廣播節目《POP搶先爆》黃光芹專訪時表示，如果這是一個新的案子，他個人會投下認定不宜開發一票，但這是一個環差分析案，只能比較前後的差異，在法律的框架下，他只能投下贊成票。

他表示，環評案通過後，也可能因為其他的原因不一定會去開發，或者會進行變更，環評法上的設計的變更，都是比較前後的改變，法律上沒有規定是已經完工的電廠，還是正在動工的。由於環團有很多不同的意見，比如舉出高屏大湖環差案、或者大林電廠的案子，他在情感上可以同理、接受這樣的構想與想法。

他表示，如果他對於議事規則更熟悉一點，當下8票比8票，已經晚上9時多，應該可以先把會議遞延，改由下次大家更充分討論後，應該會更加圓滿。