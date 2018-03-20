親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
越南偷渡客搶灘
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

拿證照不能報技優甄審？技職升學的六個誤解

新營名醫黃鴻志3子女全上牙醫系 他說：慎選高中

影／批詹順貴失職 前環保署長：如果是我不會投關鍵票

2018-03-20 12:51經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

環保署副署長詹順貴，投下同意票，是深澳燃煤電廠通過環差的關鍵一票。對此，環保署前署長魏國彥20日出席國家政策研究基金會舉辦的記者會時，批評詹順貴失職，還說「如果是我，不會投下關鍵一票」。

魏國彥深澳電廠

相關新聞

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持

2018-03-20 13:32

乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍

2018-03-20 12:31

深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票

2018-03-20 12:20

投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿

2018-03-20 11:50

深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票

2018-03-20 11:41

環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍

2018-03-20 11:29

深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估

2018-03-20 11:02

深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實

2018-03-20 10:45

深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議

2018-03-20 10:26

藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天

2018-03-20 09:44

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12

核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙

2018-03-20 00:30

深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責

2018-03-20 00:20

深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

2018-03-20 00:13

觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同

2018-03-20 00:08

建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06

深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07

宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號

2018-03-19 21:04

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35
看更多

熱門文章

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差

2018-03-19 20:42

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？

2018-03-20 12:26

傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00

他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球

2018-03-20 08:13

大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕

2018-03-19 23:21

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

不知自己身世 蔣萬安高中才知道真相

2018-03-19 21:01

作家顏擇雅：李敖成為痞子 劉曉波成為聖人

2018-03-19 21:38

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」

2018-03-20 02:24

越南偷渡客 大舉搶灘台東？

2018-03-20 00:04

為何冒險偷渡…台越工資差5倍

2018-03-19 23:55

蔡正元：李敖稀罕台獨人士褒揚嗎？

2018-03-19 14:35

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07

傅崐萁擬參選桃園市長？ 民進黨桃市黨部：不影響選情

2018-03-19 16:39

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪

2018-03-20 09:00

支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸

2018-03-20 09:44

陳師孟：查諷扁行動劇 將至少詢問扁2次

2018-03-19 20:18

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

花蓮善款爭議 石材業者：只是求一個喘息

2018-03-19 23:59

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人

2018-03-20 00:01

舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top