影／批詹順貴失職 前環保署長：如果是我不會投關鍵票

相關新聞
賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電2018-03-20 13:43
影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持2018-03-20 13:32
乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍2018-03-20 12:31
深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票2018-03-20 12:20
投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿2018-03-20 11:50
深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票2018-03-20 11:41
環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍2018-03-20 11:29
深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估2018-03-20 11:02
深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實2018-03-20 10:45
深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議2018-03-20 10:26
藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天2018-03-20 09:44
深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育2018-03-20 03:04
經長談深澳電廠…一定要蓋2018-03-20 01:12
核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙2018-03-20 00:30
深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責2018-03-20 00:20
深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆2018-03-20 00:13
觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同2018-03-20 00:08
建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討2018-03-20 00:06
深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危2018-03-19 21:07
宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號2018-03-19 21:04
林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到2018-03-19 17:40
8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下2018-03-19 17:05
影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去2018-03-19 16:24
影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台2018-03-19 16:15
花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針2018-03-19 16:14
影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到2018-03-19 15:40
無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？2018-03-19 14:57
駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想2018-03-19 14:48
深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案2018-03-19 14:34
立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可2018-03-19 13:55
詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職2018-03-19 13:52
深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台2018-03-19 13:50
影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護2018-03-19 12:52
林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎2018-03-19 12:20
藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」2018-03-19 12:10
陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠2018-03-19 12:07
藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職2018-03-19 11:50
談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠2018-03-19 11:44
【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點2018-03-19 11:35
熱門文章
13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手2018-03-19 15:16
網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程2018-03-19 15:16
不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝2018-03-19 14:13
昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」2018-03-19 15:35
8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下2018-03-19 17:05
握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布2018-03-19 15:55
不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院2018-03-19 17:34
花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針2018-03-19 16:14
網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？2018-03-20 11:09
陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光2018-03-19 15:31
徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差2018-03-19 20:42
洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有2018-03-19 18:05
館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？2018-03-20 12:26
傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐2018-03-19 21:47
帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤2018-03-19 20:09
影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去2018-03-19 16:24
陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色2018-03-20 08:00
他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球2018-03-20 08:13
大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕2018-03-19 23:21
須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷2018-03-19 17:55
不知自己身世 蔣萬安高中才知道真相2018-03-19 21:01
作家顏擇雅：李敖成為痞子 劉曉波成為聖人2018-03-19 21:38
誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人2018-03-20 12:29
陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」2018-03-20 02:24
越南偷渡客 大舉搶灘台東？2018-03-20 00:04
為何冒險偷渡…台越工資差5倍2018-03-19 23:55
蔡正元：李敖稀罕台獨人士褒揚嗎？2018-03-19 14:35
三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍2018-03-19 16:11
傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場2018-03-19 19:07
傅崐萁擬參選桃園市長？ 民進黨桃市黨部：不影響選情2018-03-19 16:39
無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？2018-03-19 14:57
駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想2018-03-19 14:48
政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪2018-03-20 09:00
支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸2018-03-20 09:44
陳師孟：查諷扁行動劇 將至少詢問扁2次2018-03-19 20:18
林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到2018-03-19 17:40
花蓮善款爭議 石材業者：只是求一個喘息2018-03-19 23:59
深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育2018-03-20 03:04
偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人2018-03-20 00:01
舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉2018-03-20 12:53
留言