深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票

2018-03-20 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



環保署前署長魏國彥（左起）、國政基金會高級助理研究員唐慧琳與台灣能源部落格板主陳立誠一起出席「『煤』有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，分析當前電力政策顯示台北快沒電，政府火力（發電）全開來救非核缺電，「電價上漲」是民進黨造成的人禍。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

針對日前環保署通過深澳火力發電廠環評，由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，前環保署長魏國彥批評詹順貴不尊重環評委員，會議只走程序，不管實質。他說，要是他是詹順貴，他不會投下那一票，強調當天很多問題尚未釐清。

國家政策研究基金會今舉辦「 『煤』有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，分別邀請台灣能源部落格板主、前吉興工程董事長陳立誠，以及前環保署長、現台大地質學教授魏國彥出席。

魏國彥表示，當天有16位環評委員出席，最後票數變成8:8，由詹順貴投下最後一票通過環評，然而16位委員扣除4位政府代表，有8位委員認為不能通過，僅有4位贊成，雙方票數懸殊，批評詹順貴作為當天環評委員會主席卻不當一回事。

魏國彥並引用環評委員對深澳電廠的質疑，包括中研院研究員鄭明修認為電廠附近的海流已受到重大改變，環境影響差異分析調查不夠、次數也不足；環委劉小如和李克聰皆反應台電未完整回覆環委問題，李克聰也建議重做環評。

而在PM2.5空汙問題，魏國彥則表示，針對深澳電廠PM2.5空汙排放量對各縣市最大日平均濃度貢獻量，深澳電廠的模擬結果與學者模擬結果相差甚鉅，學者模擬數據全數比開發單位所給的數據高，甚至在新竹縣的數據上，學者模擬高出開發單位模擬結果20倍，開發單位亦沒有評估對宜蘭縣的影響。

魏國彥質疑環評未做好「環境衝擊」判斷，假若是他擔任主席，他會想要釐清疑問，不會投下關鍵一票，通過環評。

陳立誠則記者會上指出，民進黨政府之所以需要深澳電廠，是因為台北市快要沒有電了，他說，提供北東區重要電力來源有4個電廠，一是基隆的協和電廠，但機組陸續將除役，二是核二廠，但也可能提前除役，第三就是和平電廠，再來就是目前通過環差的深澳電廠。

陳立誠強調，深澳電廠若不恢復發電，就只剩下和平電廠，北部靠南電北送，如果不夠電，台北市會非常危險，雖然深澳電廠發電量不是很大，比不上核四一部機，但是不無小補。