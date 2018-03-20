深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票
針對日前環保署通過深澳火力發電廠環評，由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，前環保署長魏國彥批評詹順貴不尊重環評委員，會議只走程序，不管實質。他說，要是他是詹順貴，他不會投下那一票，強調當天很多問題尚未釐清。
國家政策研究基金會今舉辦「 『煤』有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，分別邀請台灣能源部落格板主、前吉興工程董事長陳立誠，以及前環保署長、現台大地質學教授魏國彥出席。
魏國彥表示，當天有16位環評委員出席，最後票數變成8:8，由詹順貴投下最後一票通過環評，然而16位委員扣除4位政府代表，有8位委員認為不能通過，僅有4位贊成，雙方票數懸殊，批評詹順貴作為當天環評委員會主席卻不當一回事。
魏國彥並引用環評委員對深澳電廠的質疑，包括中研院研究員鄭明修認為電廠附近的海流已受到重大改變，環境影響差異分析調查不夠、次數也不足；環委劉小如和李克聰皆反應台電未完整回覆環委問題，李克聰也建議重做環評。
而在PM2.5空汙問題，魏國彥則表示，針對深澳電廠PM2.5空汙排放量對各縣市最大日平均濃度貢獻量，深澳電廠的模擬結果與學者模擬結果相差甚鉅，學者模擬數據全數比開發單位所給的數據高，甚至在新竹縣的數據上，學者模擬高出開發單位模擬結果20倍，開發單位亦沒有評估對宜蘭縣的影響。
魏國彥質疑環評未做好「環境衝擊」判斷，假若是他擔任主席，他會想要釐清疑問，不會投下關鍵一票，通過環評。
陳立誠則記者會上指出，民進黨政府之所以需要深澳電廠，是因為台北市快要沒有電了，他說，提供北東區重要電力來源有4個電廠，一是基隆的協和電廠，但機組陸續將除役，二是核二廠，但也可能提前除役，第三就是和平電廠，再來就是目前通過環差的深澳電廠。
陳立誠強調，深澳電廠若不恢復發電，就只剩下和平電廠，北部靠南電北送，如果不夠電，台北市會非常危險，雖然深澳電廠發電量不是很大，比不上核四一部機，但是不無小補。
留言