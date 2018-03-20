親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
越南偷渡客搶灘
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

越判越輕！趙建銘涉台開內線交易更四審改判3年

撞上超跑 賣腎也賠不起？ 一張紙可以拯救我們！

深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議

2018-03-20 10:26聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

由於深澳電廠環評過關引發國民黨立委不滿，上週五國民黨團發動佔領立法院議場主席台的攻勢，立法院上午舉行院會，為了讓議事能順利進行，民進黨團一早就發動立委來保衛主席台，立委吳思瑤更是充當行政院長賴清德的保鏢，守衛在院長座位旁的走道，立法院長蘇嘉全在十點多宣布進行內政分組施政質詢時，國民黨立委拿著「反對深澳電廠」、「重新審查」等標語，衝向賴清德的座位抗議，藉此阻撓議事進行，蘇嘉全隨即宣布休息。

由於深澳電廠環評過關引發國民黨立委不滿，國民黨立委上午拿著「反對深澳電廠」、「重...
由於深澳電廠環評過關引發國民黨立委不滿，國民黨立委上午拿著「反對深澳電廠」、「重新審查」等標語放在質詢台上抗議。記者鄭超文／攝影
分享
立法院上午進行內政的分組質詢，立法院長蘇嘉全在十點多宣布開始質詢時，國民黨立委拿...
立法院上午進行內政的分組質詢，立法院長蘇嘉全在十點多宣布開始質詢時，國民黨立委拿著「反對深澳電廠」、「重新審查」等標語，衝向行政院長賴清德（右二）抗議，藉此阻撓議事進行，蘇嘉全隨即宣布休息。記者鄭超文／攝影
分享
由於上週五國民黨團發動佔領立法院議場主席台來抗議深澳電廠環評過關，立法院上午舉行...
由於上週五國民黨團發動佔領立法院議場主席台來抗議深澳電廠環評過關，立法院上午舉行院會，為了讓議事能順利進行，民進黨團一早就發動立委來保衛主席台，立委吳思瑤（右二）更是充當行政院長賴清德的保鏢，守衛在院長座位旁的走道。記者鄭超文／攝影
分享
立法院上午進行內政的分組質詢，立法院長蘇嘉全在十點多宣布開始質詢時，國民黨立委拿...
立法院上午進行內政的分組質詢，立法院長蘇嘉全在十點多宣布開始質詢時，國民黨立委拿著「反對深澳電廠」、「重新審查」等標語，衝向行政院長賴清德（右）抗議，藉此阻撓議事進行，蘇嘉全隨即宣布休息。記者鄭超文／攝影
分享

立法院國民黨深澳電廠賴清德

相關新聞

藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天

2018-03-20 09:44

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12

核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙

2018-03-20 00:30

深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責

2018-03-20 00:20

深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

2018-03-20 00:13

觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同

2018-03-20 00:08

建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06

深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07

宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號

2018-03-19 21:04

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51
看更多

熱門文章

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差

2018-03-19 20:42

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕

2018-03-19 23:21

陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00

不知自己身世 蔣萬安高中才知道真相

2018-03-19 21:01

作家顏擇雅：李敖成為痞子 劉曉波成為聖人

2018-03-19 21:38

陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」

2018-03-20 02:24

為何冒險偷渡…台越工資差5倍

2018-03-19 23:55

蔡正元：李敖稀罕台獨人士褒揚嗎？

2018-03-19 14:35

越南偷渡客 大舉搶灘台東？

2018-03-20 00:04

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球

2018-03-20 08:13

傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07

傅崐萁擬參選桃園市長？ 民進黨桃市黨部：不影響選情

2018-03-19 16:39

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top