深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



深澳火力發電廠環評過關，引發在野黨與環保團體反彈，也讓外界擔心下一個失守的就是桃園大潭藻礁；市長鄭文燦則發出聲明，並強調兼顧經濟發展與生態保育。

鄭文燦說，台電擴建大潭電廠以及中油興建第三天然氣接收站案，是國家未來經濟發展及能源轉型的重要政策，目前已進入中央環評差異說明程序階段，任何正反意見，都會納入討論，行政院環保署19日已辦理專家學者現勘，預計23日將召開專家學者會議，並在中央決策程序審議。

另外，有關藻礁議題，觀新藻礁保護區已明確劃設，市府也有執行汙染管制、生態復育以及藻礁教育工作；針對大潭海岸的藻礁分佈調查，也委託中央大學完成，送交中央部會及台電中油參考，雖然沒有到達設置保護區結論，但也建議中央請採取適當的生態保育對策。

他表示，保護區及保育政策的規劃，得以嚴謹、詳細、定量研究資料論證為基礎，以作為保護區經營管理依據，目前行政院農業委員會預計在這個月啟動大潭藻礁海岸生態科學調查研究，未來將視農委會調查資料，作為未來劃設評估考量。

且為有效保護桃園海岸環境生態多樣性，包括許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等四大生態亮點，串連成完整的海岸生態系，市府已經在3月15日成立海岸管理處，也將持續規劃、推動完整的生態保育及海岸保護政策。