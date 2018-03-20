建天然氣接收站衝擊藻礁？ 中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



環保署昨舉辦大潭藻礁生態影響說明會，會後環保團體與專家前往藻礁現場會勘。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

中油計畫在桃園觀塘海岸建第三天然氣接收站，環保署本周五將召開專家會議，檢討此一開發案對附近大潭藻礁的直接影響，環保署昨在專家會議前舉辦說明會並實地踏勘，環團人士指，連藻礁生態系統基礎調查都沒做就辦說明會，專家會議根本是騙人。

環署踏勘…了解現況 聽取民意

為因應大潭電廠擴增機組，中油計畫在觀塘興建第三天然氣接收站，環團憂心將對當地大潭藻礁生態造成衝擊，環保署今年初針對中油提出的接收站環境現況差異分析，召開環評小組初審，環評委員認為中油雖提出迴避的替代方案，雖大幅縮減開發面積，但針對大潭藻礁生態系統可能的影響及因應，還要召開專家會議討論。

環保署昨在大潭活動中心舉辦大潭藻礁生態系統影響及專家會議前實地勘查說明。環保署官員表示，這是在周五舉辦專家會議前，先聽取環保人士及地方民眾意見，同時勘查大潭藻礁，以利了解藻礁生態現況和討論。

環團抗議…強行開發 生態誰顧

但環團人士與當地居民則質疑，中油開發案對藻礁迴避替代方案及觀塘工業港區藻礁覆蓋率調查不夠周延，群起在會中不斷抗議。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，昨天這場會議的意見，將在周五專家會議上，用來檢討中油開發案對藻礁的影響；但事實上，相關單位對藻礁生態系統的基礎調查都沒做，「專家會議根本是騙人」。

潘忠政指出，大潭藻礁有一級瀕絕的柴山多杯孔珊瑚生態，如果政府強行做中油開發案，勢必將造成藻礁生態系破壞，下一代還會有希望嗎？

農委會特生中心研究員劉靜榆在會中針對環保署簡報說明，舉證提出開發案縮小開發規模及藻礁覆蓋率等數據推論錯誤，批評環保署人員「實問虛答」。