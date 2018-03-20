親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
越南偷渡客搶灘
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

建天然氣接收站衝擊藻礁？ 中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06聯合報 記者曾增勳／桃園報導

環保署昨舉辦大潭藻礁生態影響說明會，會後環保團體與專家前往藻礁現場會勘。 記者曾...
環保署昨舉辦大潭藻礁生態影響說明會，會後環保團體與專家前往藻礁現場會勘。 記者曾增勳／攝影
分享

中油計畫在桃園觀塘海岸建第三天然氣接收站，環保署本周五將召開專家會議，檢討此一開發案對附近大潭藻礁的直接影響，環保署昨在專家會議前舉辦說明會並實地踏勘，環團人士指，連藻礁生態系統基礎調查都沒做就辦說明會，專家會議根本是騙人。

環署踏勘…了解現況 聽取民意

為因應大潭電廠擴增機組，中油計畫在觀塘興建第三天然氣接收站，環團憂心將對當地大潭藻礁生態造成衝擊，環保署今年初針對中油提出的接收站環境現況差異分析，召開環評小組初審，環評委員認為中油雖提出迴避的替代方案，雖大幅縮減開發面積，但針對大潭藻礁生態系統可能的影響及因應，還要召開專家會議討論。

環保署昨在大潭活動中心舉辦大潭藻礁生態系統影響及專家會議前實地勘查說明。環保署官員表示，這是在周五舉辦專家會議前，先聽取環保人士及地方民眾意見，同時勘查大潭藻礁，以利了解藻礁生態現況和討論。

環團抗議…強行開發 生態誰顧

但環團人士與當地居民則質疑，中油開發案對藻礁迴避替代方案及觀塘工業港區藻礁覆蓋率調查不夠周延，群起在會中不斷抗議。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，昨天這場會議的意見，將在周五專家會議上，用來檢討中油開發案對藻礁的影響；但事實上，相關單位對藻礁生態系統的基礎調查都沒做，「專家會議根本是騙人」。

潘忠政指出，大潭藻礁有一級瀕絕的柴山多杯孔珊瑚生態，如果政府強行做中油開發案，勢必將造成藻礁生態系破壞，下一代還會有希望嗎？

農委會特生中心研究員劉靜榆在會中針對環保署簡報說明，舉證提出開發案縮小開發規模及藻礁覆蓋率等數據推論錯誤，批評環保署人員「實問虛答」。

中油大潭藻礁環評珊瑚農委會

相關新聞

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12

核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙

2018-03-20 00:30

深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責

2018-03-20 00:20

深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

2018-03-20 00:13

觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同

2018-03-20 00:08

深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07

宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號

2018-03-19 21:04

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18
看更多

熱門文章

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差

2018-03-19 20:42

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

不知自己身世 蔣萬安高中才知道真相

2018-03-19 21:01

蔡正元：李敖稀罕台獨人士褒揚嗎？

2018-03-19 14:35

作家顏擇雅：李敖成為痞子 劉曉波成為聖人

2018-03-19 21:38

接府秘？ 陳菊：華府重要行程結束後才討論

2018-03-19 07:32

傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07

官員去旅行台灣等挨打 游梓翔：台旅法划算嗎？

2018-03-19 09:51

傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top