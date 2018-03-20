深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

宜蘭縣代理縣長陳金德昨天一改日前態度，改口支持行政院長賴清德。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

深澳發電廠通過環差引發爭議，宜蘭縣代理縣長陳金德昨天表態支持行政院長賴清德，一改日前態度。時代力量痛批縣府背棄宜蘭價值，國民黨宜蘭縣長提名人林姿妙將發起萬人連署行動，反對深澳電廠。

台北市長柯文哲昨表示，他不會盲目支持或反對，最大問題就是政府講的資料可不可靠？面對深澳電廠，最好方法回歸專業、回歸學術，專業問題要專業解決。

深澳發電廠環評過關當天，陳金德在臉書貼文「宜蘭人不受這種氣」，不接受台電環差報告，昨天他卻力挺賴清德使用「乾淨的煤」。陳金德昨說，日前人在國外，第一時間不大了解狀況，回國後跟台電要資料，其實台電有模擬宜蘭的PM2.5日增量汙染是0.43微克／立方米，為何與教授莊秉潔模擬的7.499微克／立方米，兩者差距這麼大？他呼籲台電對外說明，並公布模擬結果。

陳也說，若未來深澳發電廠獲同意施工運轉，台電必須增設粒狀汙染物處理設備，比目前的環差承諾更嚴格，幾乎接近天然氣發電的排放結果。他支持賴清德的立場，呼籲大家理性看待，2025年非核家園已入法，屆時核電要除役，除役後的電力配置，再生能源綠能20%，燃煤發電30%，天然氣發電50%，所以還是有燃煤發電。

羅東鎮長林姿妙昨天在街頭掛上「萬人連署」看板，她說，反對燃煤電廠應超越藍綠族群，如果宜蘭連好山好水都守不住，還談什麼觀光發展。