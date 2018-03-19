深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳燃煤電廠擴建計畫在外界巨大反彈中通過環差。面對各方質疑，環保署副署長詹順貴表示，該案是環差案，前後比較確實有比較好，個人理念不能凌駕法律。環保署今天舉辦觀塘工業區現勘會議，本周五即將召開專家小組會議，外界憂心同為環差案的觀塘是否會循此模式闖關成功，大潭藻礁岌岌可危。對此，詹順貴表示，這兩案是不同的模式，觀塘是環現差而不是環差案，不能類比。環團則看法兩極，一則憂心，一則微露曙光。

深澳燃煤電廠擴建計畫3月14日闖關環評成功。詹順貴當時表示，深澳電廠是一個環差案，要比較12年前通過環評開發時，新的規畫案是否對環境有改善，他評估深澳的機組從超臨界提升到空汙防制技術較好的超超臨界，兩部機組也都降載，因此依照法律規定，投下「修正後通過」。

環保署今天與專家學者、民團到觀塘工業區現勘，為周五即將召開的「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」案做準備，由於觀塘工業區跟深澳一樣同為環差案，外界憂心觀塘是否會循著深澳的模式闖關環評成功，大潭藻礁恐怕不保。

詹順貴表示，觀塘是環境現況差異分析，而不是環差分析而已，跟深澳是不同的模式。根據環評法，取得開發許可後逾3年才實施開發行為時，就應該進行「環境現況差異分析」(簡稱環現差)，詹順貴解釋，因此觀塘跟深澳的狀況不太相同，「我們堅持他要做環現差」。

搶救大潭藻聯盟召集人潘忠政表示，觀塘雖然是環現差案，開發單位必須要增加後來才發現的柴山多杯孔珊瑚等新事證再做環境調查，但是他們也擔心深澳環差案成為一個指標，但是他也說，有另一方看法認為，深澳案後會有鐘擺效應，政府為了選票還是要「顧一下形象，這樣的話，大潭藻礁的未來也微微露出曙光。