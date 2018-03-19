親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

父親酒後潑汽油縱火 3歲兒命喪火窟

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深澳燃煤電廠擴建計畫在外界巨大反彈中通過環差。面對各方質疑，環保署副署長詹順貴表示，該案是環差案，前後比較確實有比較好，個人理念不能凌駕法律。環保署今天舉辦觀塘工業區現勘會議，本周五即將召開專家小組會議，外界憂心同為環差案的觀塘是否會循此模式闖關成功，大潭藻礁岌岌可危。對此，詹順貴表示，這兩案是不同的模式，觀塘是環現差而不是環差案，不能類比。環團則看法兩極，一則憂心，一則微露曙光。

深澳燃煤電廠擴建計畫3月14日闖關環評成功。詹順貴當時表示，深澳電廠是一個環差案，要比較12年前通過環評開發時，新的規畫案是否對環境有改善，他評估深澳的機組從超臨界提升到空汙防制技術較好的超超臨界，兩部機組也都降載，因此依照法律規定，投下「修正後通過」。

環保署今天與專家學者、民團到觀塘工業區現勘，為周五即將召開的「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」案做準備，由於觀塘工業區跟深澳一樣同為環差案，外界憂心觀塘是否會循著深澳的模式闖關環評成功，大潭藻礁恐怕不保。

詹順貴表示，觀塘是環境現況差異分析，而不是環差分析而已，跟深澳是不同的模式。根據環評法，取得開發許可後逾3年才實施開發行為時，就應該進行「環境現況差異分析」(簡稱環現差)，詹順貴解釋，因此觀塘跟深澳的狀況不太相同，「我們堅持他要做環現差」。

搶救大潭藻聯盟召集人潘忠政表示，觀塘雖然是環現差案，開發單位必須要增加後來才發現的柴山多杯孔珊瑚等新事證再做環境調查，但是他們也擔心深澳環差案成為一個指標，但是他也說，有另一方看法認為，深澳案後會有鐘擺效應，政府為了選票還是要「顧一下形象，這樣的話，大潭藻礁的未來也微微露出曙光。

綠色公民行動聯盟秘書長洪申翰表示，大家都知道環差法律架構所存在的漏洞，要盡快修法把這個洞補起來，不然也不該明知有瑕疵，還不找其他方法解決。時代力量立委黃國昌表示，依照《行政程序法》是可廢止的。環保署副署長詹順貴坦言，依該法可以廢止，但應由經濟部廢止，「不是小小環署負這責任」。立委蔣萬安也表示，環保署要趕快把環評法送到立法院，盡快把這個漏洞補起，不然只是打假球。

桃園市觀音區大潭藻礁壯闊的礁體（見圖）有珍稀濱危的一級保育類柴山多杯孔珊瑚。 圖...
桃園市觀音區大潭藻礁壯闊的礁體（見圖）有珍稀濱危的一級保育類柴山多杯孔珊瑚。 圖／潘忠政提供
分享

詹順貴環評大潭藻礁
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號

2018-03-19 21:04

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

星期評論／把關盲點不少 電廠環評能盡信嗎？

2018-03-18 23:09

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18
看更多

熱門文章

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

李敖83歲病逝 別了，永遠的逆風者

2018-03-18 23:52

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top