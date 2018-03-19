親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

13年後將有3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

南韓前總統承認收賄 檢察官請求逮捕李明博

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40聯合報 記者祁容玉╱即時報導

劉和然出示深澳電廠現況照片，強調深澳電廠舊址都已拆除，擴建機組根本還沒動工，「現...
劉和然出示深澳電廠現況照片，強調深澳電廠舊址都已拆除，擴建機組根本還沒動工，「現在還來得及，不要一錯再錯。」記者祁容玉／攝影
分享
深澳電廠環差過關後，引發環保、空氣品質、電力短缺之間的拉距爭議，新北市環保局長劉和然今天再批評台電及蔡政府竟把林口電廠當成樣板，叫大家「眼見為憑」，但劉和然強調「PM2.5汙染是看不到的」。

劉和然表示，他原本以為經過上周各界提出對深澳電廠的意見，台電應該會好好思考、檢討，但這幾天的發展讓他「有點失望」，蔡政府竟用林口電廠當成樣本，帶媒體、帶東北角當地里長去參觀，有里長說「我住深澳50年，10幾年前都是黑煙，我還不是活得好好，現在都看不到煙，好很多！」但是「PM2.5的汙染是看不到的」。

劉和然出示中興大學環境工程系教授莊秉潔模擬的林口電廠發電排放的PM2.5濃度，台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣都超過6，且大台北是盆地，未來若西南有林口電廠、東北有深澳電廠，大台北等於被兩座電廠夾擊，空汙問題勢必更嚴重。

劉和然也指出，若以林口超超臨界機組與大潭天然氣機組排放的物質相較，氮氧化物排放量是1.84倍、二氧化硫是138倍、懸浮微粒是48倍，且燃天沒有重金屬，但燃煤卻有重金屬問題，何來「燃煤的汙染量跟燃氣差不多」。

劉和然表示，目前環差敲定修正後通過，但修正過程還需補件，呼籲環保署能有所把關，他也出示深澳電廠現況照片，強調深澳電廠舊址都已拆除，擴建機組根本還沒動工，「現在還來得及，不要一錯再錯。」

劉和然重申，新北市另外也針對環差審查流程中，沒有舉辦「不特定對象都能參加」的公聽會，以及行政代表是否應迴避等行政瑕疵，研議提出訴願，也強調絕對不會核發新的生煤許可。

深澳電廠PM2.5
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

8成居民不知要蓋燃煤電廠 台電：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

星期評論／把關盲點不少 電廠環評能盡信嗎？

2018-03-18 23:09

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18

政院：「乾淨煤」不是賴清德發明的名詞

2018-03-18 13:44

綠委：空汙往北燒 恐拖垮選情

2018-03-18 13:44

打臉！去年燃料煤用量創5年新高

2018-03-18 13:44

發電空汙問題延燒 綠營選情霧霾籠罩？

2018-03-18 13:01

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top