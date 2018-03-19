林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



劉和然出示深澳電廠現況照片，強調深澳電廠舊址都已拆除，擴建機組根本還沒動工，「現在還來得及，不要一錯再錯。」記者祁容玉／攝影 分享 facebook 深澳電廠環差過關後，引發環保、空氣品質、電力短缺之間的拉距爭議，新北市環保局長劉和然今天再批評台電及蔡政府竟把林口電廠當成樣板，叫大家「眼見為憑」，但劉和然強調「PM2.5汙染是看不到的」。

劉和然表示，他原本以為經過上周各界提出對深澳電廠的意見，台電應該會好好思考、檢討，但這幾天的發展讓他「有點失望」，蔡政府竟用林口電廠當成樣本，帶媒體、帶東北角當地里長去參觀，有里長說「我住深澳50年，10幾年前都是黑煙，我還不是活得好好，現在都看不到煙，好很多！」但是「PM2.5的汙染是看不到的」。

劉和然出示中興大學環境工程系教授莊秉潔模擬的林口電廠發電排放的PM2.5濃度，台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣都超過6，且大台北是盆地，未來若西南有林口電廠、東北有深澳電廠，大台北等於被兩座電廠夾擊，空汙問題勢必更嚴重。

劉和然也指出，若以林口超超臨界機組與大潭天然氣機組排放的物質相較，氮氧化物排放量是1.84倍、二氧化硫是138倍、懸浮微粒是48倍，且燃天沒有重金屬，但燃煤卻有重金屬問題，何來「燃煤的汙染量跟燃氣差不多」。

劉和然表示，目前環差敲定修正後通過，但修正過程還需補件，呼籲環保署能有所把關，他也出示深澳電廠現況照片，強調深澳電廠舊址都已拆除，擴建機組根本還沒動工，「現在還來得及，不要一錯再錯。」

劉和然重申，新北市另外也針對環差審查流程中，沒有舉辦「不特定對象都能參加」的公聽會，以及行政代表是否應迴避等行政瑕疵，研議提出訴願，也強調絕對不會核發新的生煤許可。