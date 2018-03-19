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影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15聯合報 記者陳慧文╱即時報導

上周環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，讓深澳電 廠環評案過關，今天(19日)詹順貴和環保署長李應元到立法院衛環委員會進行專案報告，國民黨立委臨時提案，要求重審深澳電廠環評案並且要詹順貴下台，不過最後表決8:4，未通過提案。詹順貴則表示，不認為自己應為深澳電廠負責而辭職，並呼籲對此案不滿的人，支持環評法修法。

環保署副署長詹順貴到立法院專案報告，被媒體詢問，投下這一票是否痛苦？詹順貴表示，...
環保署副署長詹順貴到立法院專案報告，被媒體詢問，投下這一票是否痛苦？詹順貴表示，這是個人做的決定，就應該承擔這樣的責任。記者黃純益／攝影。
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詹順貴環評深澳電廠
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