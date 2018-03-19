花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署環評大會14日召開深澳燃煤電廠環評，引發北部縣市群起抗議，新北市更表示，即使深澳電廠環評過關，也不會核發許可證。藍營立委蔣萬安今天質詢時表示，未來新北市不核發許可證，難不成政府還要花一千億元公帑蓋一個蚊子電廠？經濟部回應說，政府要重視未來穩定供電的議題，會跟地方政府進行溝通。蔣萬安則怒批，新北都說不核發許可證了，還說要溝通，批評經濟部說法不斷跳針。

3月14日環保署召開環評大會審核深澳電廠環差案，會中即使環委有非常多不同意見，新北市政府、民團等都反對興建。會議最後8比8平手，由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。新北市政府環保局長劉和然當天得知結果後憤而離席，後來新北更對外表示，未來不會核發許可證。

立法院衛環委員會今天邀請環保署等單位出席報告深澳電廠通過環評案，蔣萬安質詢時表示，新北市政府已經表示不會核發燃煤許可證，未來政府是否還要花一千億元公帑來蓋一座蚊子電廠？王美花表示，「我們會讓新北市政府知道我們用了很多非常好的技術，讓它的設施跟燃氣接近一樣的品質。」

蔣萬安再追問說，「屆時你們可能無法拿到生煤許可證哦？這是人民納稅錢，不要變成蚊子電廠」，王美花仍重複表示，台灣的供電穩定安全是全民重視的，很多的客觀情況之下，就是跟大家溝通說明，沒有第二條路能選擇。對此，蔣萬安怒回，經濟部彷彿跳針。