親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

被催租金惱羞成怒！台南21歲房客殺房東棄屍山區

影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40聯合報 記者董俞佳╱即時報導

環保署環評大會14日召開深澳燃煤電廠環評，會中即使環委有非常多不同意見，新北市政府、民團等都反對興建。會議最後8比8平手，由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。詹順貴今天表示，當時確實有環評委員建議兩案併陳退回專案小組，但是講太小聲，他沒聽到。

深澳環評案風波延燒。詹順貴日前表示，進入內部討論之前跟之後，他都有說案子結論有4種可能選項，除了專案小組提的通過跟重做環評之外，還有補件後再審，以及退回目的事業主管機關，他請環評委員是否討論後歸納出兩個最有可能的選項來投，但是沒有人附議呼應他，因他是主席要公證處理，可能當時也太晚了，大家就依照專案小組的兩個選項進行投票，並且完成投票結果。

不過，因有環委、在場記者都指出，當時有聽到明明有環委建議兩案併陳退回專案小組再審，詹順貴今天赴立院備詢時表示，後來調了當天的錄音檔出來聽，投票前確實有環評委員建議兩案併陳再退回專案小組，但是那個環委並沒有開麥克風，說得太小聲，當時場面也混亂，他因此沒有聽到。詹順貴說，他提醒未來綜計處人員如果聽到環評委員建議，應該要即時反應出來。

面對今天立委質詢，詹順貴再重申，投票結果8比8是任何會議主席最不想看到的，身為主席投票一定是公開透明，他要讓程序公開公正進行，讓陳情的民眾、環團都讓時間表達。他說，本於對環評法的了解，從母法16條看變更的部分是否可以核准通過，他在心中盤點多次，因此投下修正通過這票。

國民黨立委蔣萬安也質疑，環保署所提的環評法修正草案目前遲遲未送入立法院，會不會只是空包彈。詹順貴回應說，環評法大修是茲事體大，去年9月環保署預告草案，聆聽各界聲音後，經濟部跟產業界都有些意見。至於未來草案何時送入立法院，詹順貴說，要視行政院時程。

立法院衛環委員會今天要求環保署等相關部會就深澳燃煤電廠環評通過案進行報告，上午會議中，藍委提案要求環保署副署長詹順貴應該針對深澳電廠投下關鍵一票負起政治責任下台，但未通過。詹順貴稍早也回應表示，他不認為他需要為了深澳電廠環差分析案負責辭職。

藍委徐志榮今天下午質詢時秀出過去的新聞照片，質疑過去拿著「環評已死」、「除煤減碳」標語，被譽為社運良心、環保專業的詹順貴是否變了。

詹順貴回應表示，「我完全沒變」，他說，「我們現在是2025年逐年減碳，空汙的目標也是減少PM2.5，現在就是在落實當時那些運動的理想。」

詹順貴表示，他認為他來到環保署的目的是因為有些制度需要改革，如空汙法可以修法通過、環評法可以修法順利通過時，他認為他隨時可以離開。

環保署副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照
環保署副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照
分享

環評詹順貴深澳電廠
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

深澳電廠曝法律漏洞 環署：盡快端新草案

2018-03-19 14:34

立委：深澳環評一場戲 早定調非蓋不可

2018-03-19 13:55

詹順貴：無需為深澳電廠環評案辭職

2018-03-19 13:52

深澳環評風波╱藍委逆襲 提案詹順貴下台

2018-03-19 13:50

影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10

陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07

藍委要求下台負責 詹順貴：我無需為深澳電廠案辭職

2018-03-19 11:50

談深澳電廠 柯文哲：政府最大問題就是資料是否可靠

2018-03-19 11:44

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31

環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58

投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

2018-03-19 10:13

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

星期評論／把關盲點不少 電廠環評能盡信嗎？

2018-03-18 23:09

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18

政院：「乾淨煤」不是賴清德發明的名詞

2018-03-18 13:44

綠委：空汙往北燒 恐拖垮選情

2018-03-18 13:44

打臉！去年燃料煤用量創5年新高

2018-03-18 13:44

發電空汙問題延燒 綠營選情霧霾籠罩？

2018-03-18 13:01

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

環保署：確保供電穩定 短時間廢燃煤有困難

2018-03-18 11:57

乾淨煤用量減少？徐國勇：是效率提高了！

2018-03-18 11:43

燃料煤使用量創5年新高 台電乾淨煤用量逐年減少

2018-03-18 11:43

深澳電廠環評過關 徐國勇：不得不的選擇

2018-03-18 11:04
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top