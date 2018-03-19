影╱環委建議兩案併陳 詹順貴證實：沒聽到

2018-03-19 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署環評大會14日召開深澳燃煤電廠環評，會中即使環委有非常多不同意見，新北市政府、民團等都反對興建。會議最後8比8平手，由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。詹順貴今天表示，當時確實有環評委員建議兩案併陳退回專案小組，但是講太小聲，他沒聽到。

深澳環評案風波延燒。詹順貴日前表示，進入內部討論之前跟之後，他都有說案子結論有4種可能選項，除了專案小組提的通過跟重做環評之外，還有補件後再審，以及退回目的事業主管機關，他請環評委員是否討論後歸納出兩個最有可能的選項來投，但是沒有人附議呼應他，因他是主席要公證處理，可能當時也太晚了，大家就依照專案小組的兩個選項進行投票，並且完成投票結果。

不過，因有環委、在場記者都指出，當時有聽到明明有環委建議兩案併陳退回專案小組再審，詹順貴今天赴立院備詢時表示，後來調了當天的錄音檔出來聽，投票前確實有環評委員建議兩案併陳再退回專案小組，但是那個環委並沒有開麥克風，說得太小聲，當時場面也混亂，他因此沒有聽到。詹順貴說，他提醒未來綜計處人員如果聽到環評委員建議，應該要即時反應出來。

面對今天立委質詢，詹順貴再重申，投票結果8比8是任何會議主席最不想看到的，身為主席投票一定是公開透明，他要讓程序公開公正進行，讓陳情的民眾、環團都讓時間表達。他說，本於對環評法的了解，從母法16條看變更的部分是否可以核准通過，他在心中盤點多次，因此投下修正通過這票。

國民黨立委蔣萬安也質疑，環保署所提的環評法修正草案目前遲遲未送入立法院，會不會只是空包彈。詹順貴回應說，環評法大修是茲事體大，去年9月環保署預告草案，聆聽各界聲音後，經濟部跟產業界都有些意見。至於未來草案何時送入立法院，詹順貴說，要視行政院時程。

立法院衛環委員會今天要求環保署等相關部會就深澳燃煤電廠環評通過案進行報告，上午會議中，藍委提案要求環保署副署長詹順貴應該針對深澳電廠投下關鍵一票負起政治責任下台，但未通過。詹順貴稍早也回應表示，他不認為他需要為了深澳電廠環差分析案負責辭職。

藍委徐志榮今天下午質詢時秀出過去的新聞照片，質疑過去拿著「環評已死」、「除煤減碳」標語，被譽為社運良心、環保專業的詹順貴是否變了。

詹順貴回應表示，「我完全沒變」，他說，「我們現在是2025年逐年減碳，空汙的目標也是減少PM2.5，現在就是在落實當時那些運動的理想。」

詹順貴表示，他認為他來到環保署的目的是因為有些制度需要改革，如空汙法可以修法通過、環評法可以修法順利通過時，他認為他隨時可以離開。