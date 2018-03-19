影／深澳燃煤電廠引爭議 經濟部提四大理由辯護

2018-03-19 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環差過關，預計在2025年完工。面對各界質疑，為何不轉型為天然氣電廠，降低對環境空氣的影響？經濟部長沈榮津，今（19）日到立院經委會提出四大理由，為政策辯護。