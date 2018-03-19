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林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

林口火力發電廠比較乾淨？新北市環保局長劉和然今出面駁斥，怒指台電不僅未向民眾公開資訊，甚至對於行政院團隊，也根本未提供正確資訊，陷院長賴清德及全民於不義。他說，用林口電廠「看不到煙」來評斷林口電廠比較乾淨，根本在愚民。

台電林口電廠。報系資料庫
台電林口電廠。報系資料庫
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立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告。新北市環保局長帶著資料上台報告，被綠委杯葛，認為程序不符合。

環保署長李應元表示，從他個人角度，不管是國家角度或全世界角度，都希望不要有燃煤電廠，這是共同的理想，即使這樣，每個國家條件不同，即使如富裕強大的德國，在歐洲的聯網中缺電的時候，也從法國引核電來德國，但也加快了太陽能板、風力發電等，燃煤電廠是痛苦的決定，

他說，最佳方案就是大家節電，每個人逐步減少能源消耗才是解決之道。

劉和然說，林口電廠常被台電當作樣板，包括深澳當地鄉親，甚至賴清德昨天都被帶去參觀，企圖以「眼見為憑」的方式，替台電的林口「燃煤」火力電廠及其「超超臨界機組」背書。

他說，「看不到煙就代表沒有汙染嗎？」台電並沒有提出這樣的數據，或者應該說，台電根本不打算提出這樣的數據，也提不出來，只好以這種「愚民式」的參觀電廠來尋求支持。

劉和然說，新北市府自始至終都沒有反對興建電廠，因為林口火力電廠分別於94、95年通過環評，並開始啟動建設，新北市本於支持全國供電穩定的立場，不僅未予反對杯葛，反而盡力協助輔導，使其能符合全國最嚴格的標準。

劉和然指出，新北市長朱立倫今年1月16日宣示「2年內要減少1座燃煤電廠的污染量」，即希望藉由各部門的努力，減低林口火力電廠對大台北地區的空品影響，但很可惜的是，台電並未有這樣的自覺，反而因此而力推深澳燃煤火力電廠，豈非本末倒置。

劉和然表示，賴院長貿然說出，林口電廠使用的是超超臨界發電機組與「乾淨的、有效率」的煤，空汙排放量已達天然氣發電標準，要大家「眼見為憑」，如果還有疑慮，電廠可以裝兩套空汙防治設備，並重申深澳電廠最好的選擇就是燃煤發電等語，這是在拿林口電廠替深澳電廠背書。

他表示，新北市委託中興大學環工系莊秉潔教授的模擬中，包括深澳及林口電廠的PM2.5最大日平均濃度貢獻量，除了深澳電廠汙染量高於台電評估數值數倍外，甚至連林口電廠對北部各縣市都有很大衝擊，從北北基、宜蘭到新竹幾乎無一倖免，要用這樣的林口電廠來證明「乾淨的燃煤＋超超臨界機組」對環境與人民健康無污染、無影響，甚至講出污染量與燃氣標準差不多，讓人懷疑台電的用心。

劉和然說，莊秉潔教授表示，只能說超超臨界的燃煤發電機組技術比較好，比過去舊燃煤發電機組減少10分之1排放量，但與燃氣電廠的排放量仍差了一大截，林口超超臨界燃煤機組，其氮氧化物排放是大潭天然氣機組的1.84倍，二氧化硫排放是138倍，粒狀物則是48倍；且燃氣電廠不會排放重金屬，但燃煤電廠即便是最新的超超臨界機組，仍會排放重金屬，強調現在根本沒有乾淨的煤。

他也說，林口採用超超臨界機組後，使用後台北盆地空汙變得非常糟，若未來深澳電廠上線後，台北有熱島效應，當溫度高時，四面八方空氣吹來，林口電廠會從西北邊吹來、深澳電廠會從東南邊吹去，台北空汙一定會加乘。

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