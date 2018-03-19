藍批深澳電廠環差案 未來變成「肺癌家園」

2018-03-19 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



深澳電廠環差案通過，國民黨團不滿批評。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 深澳電廠環差案通過，引爆民眾不滿；國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團書記長李彥秀說，民進黨能源政策錯誤，「非核家園」變成「火力家園」，未來可能還會變成「肺癌家園」，最後演變「高電價家園」，請民進黨去聽聽民眾的聲音，不要一意孤行，未來民意會有更大反彈。

國民黨立委蔣萬安說，新北市政府一直強調，不反對蓋電廠，但為什麼只有燃煤這個選項，蔡政府喊2025年非核家園再生能源發電占總發電量20%入法，燃煤要降低，綠能要提升，那為什麼這筆經費不能投資綠能？蔡政府就是執意要蓋，還要用輾壓式的方式送給民眾這份大禮。

國民黨立委王惠美說，行政院長賴清德的「乾淨的煤」之說，美國當年發展肯波縣（Kemper）電廠案時所說出的話幾乎一模一樣，而肯波電廠的案子，再花了70億美金後卻以失敗告終，改用天然氣發電，「前車之鑑不遠，蔡政府還要繼續裝睡？」另外，她也質疑，賴清德說這是乾淨的煤，那台中火力發電廠的煤是不是也是「乾淨的煤」，如果不是，是不是表示台中矮人一截？如果是，那為什麼空汙不斷？

國民黨立委江啟臣說，環保署身為主管機關，有裁量權，根據環評法規定，只要主管機關決定，就能重啟環評，為什麼沒有對價值的堅持？居然對權力妥協，「反正民進黨要的，沒有什麼做不到」。

國民黨立委王育敏說，之前的環評大會根本就是一場戲，去年經濟部先定調深澳電廠要擴建，所以現在環保署做的一切就是幫他們背書，環保署根本淪為經濟部的橡皮圖章，大家都不能接受。

國民黨立委陳學聖說，深澳電廠對桃園影響很大，桃園人不接受這份評估報告，也請市長鄭文燦學學宜蘭代理縣長陳金德，陳金德說他不接受報告，「可能是因為他不選，所以講話比較真心」；國民黨立委陳宜民說，時空背景不同，政府不要用環差案強渡關山，請委員用新的標準來看，但很遺憾的是執政黨都在說謊。