陳金德：支持賴清德院長開發深澳發電廠

2018-03-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣代理縣長陳金德今天上午召開記者會，表達支持行政院長賴清德對於開發深澳發電廠的立場，要求將來運轉後台電要增設「粒狀污染物處理設備」，比目前的環評更嚴格，同時也呼籲人民理性看待國內的電力配置。

另外陳金德也支持賴清德，核二2號機組再運轉，不過前提是2025年除役，達到非核目標。

台電委外針對深澳發電廠PM2.5的環差報告，其中並沒有宜蘭縣的模擬數字;但根據莊秉潔教授的模擬評估，這座電廠將來運轉，會對宜蘭縣日平均增加7.499微克/立方米的汙染量。

宜蘭縣政府最近向台電要到宜蘭縣的資料，結果是0.43微克/立方米，顯示兩者差距相當大，讓人困惑。

陳金德表示，反核是全民目標，但是人民必需理性看待電力配置這件事，不可能不要核能發電、不火力發電，大家又要使用電，尤其天然氣供應有其環境條件限制，風險性也高。

針對開發深澳發電廠，他支持賴院長的立場，但他也對台電提出兩個要求，第一環差報告不明確，是否屬實？請台電對外說明，並公布模擬結果，第二運轉後，台電必須增設粒狀污染物處理設備，比目前的環評更嚴格，幾乎可以達到天然氣的排放標準。