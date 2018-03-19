藍委提案詹順貴下台 綠委壓倒性表決不通過

2018-03-19 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



詹順貴。本報資料照 分享 facebook 深澳電廠環差案通過，引爆民眾不滿，由於運轉後會影響北部空品甚鉅，藍委提案，認為投下關鍵一票的詹順貴應該下台，但經過記名投票表決，綠委以人數優勢，以八比四票數，壓倒性表決不通過。

立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告。

現場採取記名表決，現場民進黨委員一面倒，反對8人，反對者包括楊曜、吳玉琴、 陳瑩、黃秀芳、吳玉琴、林靜儀、陳曼麗、吳焜裕、邱泰源；贊成者包括國民黨立委王育敏、許淑華、徐志榮、蔣萬安等4人，要求詹順貴下台負責，本案不通過。

立委王育敏提案，新北市政府自行委託環工學者，針對深澳燃煤電廠未來，將帶來汙染增加量竟是台電報告的3倍，且深澳電廠10年前已拆除，當地民眾與環保團體迄今一直反對再建電廠。3月14日環保署進行深澳燃煤電廠環境影響差異分析環評大會，昔為「環保鬥士」詹順貴晉升環保署副署長後，居然強勢主導並出賣理想，竟投下關鍵一票，讓深澳燃煤電廠環評過關。

王育敏表示，蔡政府環保署不顧環團及北部六縣市地方政府與立委們強烈之反對，賴清德院長更不應為深澳電廠計畫背書，試圖用「乾淨的煤」來模糊「燒煤就是燒煤」的焦點。賴清德所謂「乾淨的煤」說法和美國當年發展肯波縣（Kemper）電廠案時所說出的話幾一模一樣，而此案花了70億美金後卻以失敗告終，改用天然氣發電。

她也說，眾所周知，不管環保技術進步到何地步，以生煤發電的深澳電廠必會有汙染與排放，北台灣就躲不掉汙染增加的命運，亦是北台灣告別藍天的開始。為強力捍衛北北基、桃園、新竹、宜蘭及苗栗人民應有的呼吸權，避免「環保鬥士」詹順貴打臉「環保署副署長詹順貴」，建議委員會做成決議：此次環評會議應退回重審及詹順貴副署長應下台以示負責。