環評大會一場戲？李應元：環評會議都公開透明

2018-03-19 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳火力發電廠還差分析通過，引發社會譁然，環團表示，今年環保署長李應元若還繼續要到歐洲參加氣候變遷會議，應該跟全世界分享什麼，分享燃煤電廠的經驗嗎？

立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告。立委陳宜民質詢李應元，新北市市長朱立倫已經宣布兩年要減少一座燃煤電廠的排放量，過去也宣布不發生沒許可，「你們覺得新北市長選舉會贏嗎？」

環保署長李應元表示，就任到現在，每一個環評會議都公開透明，是我國政府值得驕傲的，會守住環保的立場；超超臨界的燃煤電廠，已經接近天然氣的標準

陳宜民說甚麼是乾淨的媒？乾淨的媒台灣有這技術，這是誤導，台灣有乾淨的能源，沒有乾淨的媒，這技術在日本還在發展中，還沒發展出來，超超臨界的技術照樣會有污染，針對環保署副署長詹順貴的言論，這是「昨是今非」；環保署與經濟部都表示，賴清德院長說的是比較的。

陳宜民也邀請台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃列席發表環團的看法與意見。葉光芃表示，2018全球都再減碳，台灣還要擴建燃煤電廠，這是台灣之恥，不僅會影響母嬰、破壞生態，去年李應元參加氣候變遷會議，認為全世界不要忘記台灣，要分享台灣經驗，今年若還要再去，要分享甚麼經驗？

葉光芃表示，專案小組的委員，贊成的八票中，真正學者專家僅有三票，其他都是政府的投票部隊，署長背後是否有不得不投票的困難，如果衛福部若棄權、若農委會棄權，那麼不會有這樣的結果；他認為衛福部部應該站出來捍衛國人健康，結果衛福部都沒有反應。

葉光芃發言時，民進黨總召柯建民、立委陳瑩出來杯葛，認為葉光芃不該發言。陳宜民表示，葉光芃是用他質詢的時間，現場吵成一團。

立委王育敏表示，專案小組做成兩案，一個是重作環評、另一個是修正後通過，詹順貴說重作環評就是違法，到底違了甚麼法？經濟部在民國106年11月8日的「產業穩定供電策略上」已經做成了深澳電廠非蓋不可，早已經定調了，環保署都在配合演出，環評大會是在演一場戲，哪有甚麼環保理念？