親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

可月月躺著賺利息 用這招又不怕錢被綁死

船長要求游上岸 越南偷渡客台東南田搶灘2死2失蹤

政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

詹順貴。本報資料照
詹順貴。本報資料照
分享
深澳燃煤電廠環差案是否對生態有影響，最後由環評主席、環保署副署長詹順貴環保仍由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，引爆政治風暴，以及個人信用危機；詹順貴今天表示，這是個人做的決定，就應該承擔責任。

立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告，專案報告開始前，詹順貴受訪做以上表示。

「這是比好的結果、不是比爛的結果」，詹順貴表示，享有公權力的人必須從法律制度面來看公權力怎麼行使，環評在既有的框架下，只有兩個選項，一個是重作環評、另一個是修正後通過，他認為環評法施行細則第38條，是否能修正後通過這一項，這一票要經過前案舊案來比較，不管是從污染的排放，以及卸煤港從番仔澳灣轉到深澳灣，空汙生態來講，新案都比舊案好，投下這一票是依法行事。

媒體詢文，投下這一票是否痛苦。詹順貴表示，這是個人做的決定，就應該承擔這樣的責任。

他表示，環團認為這是鑽法律漏洞，但他認為這是既有的法律規範不夠，必須要在既有的框架下去行使，公權力的行使，若既有的規範不足部分，環保署在去年九月已經提出環評法修正草案，其中第24條、30條，針對配套不足的地方進行配套修法，需要對這案子非常反彈、對他非常責難的環團朋友能支持，支持修法填補法律漏洞。

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然表示，新北市政府從來沒有反對蓋電廠，但應該在32度水溫下，生態的影響才是環評小組委員做成重作環評的結論，越有爭議的問題，就應該更審慎的評估，不是官方覺得沒有影響、就沒有影響。

環評詹順貴立法院
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

星期評論／把關盲點不少 電廠環評能盡信嗎？

2018-03-18 23:09

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18

政院：「乾淨煤」不是賴清德發明的名詞

2018-03-18 13:44

綠委：空汙往北燒 恐拖垮選情

2018-03-18 13:44

打臉！去年燃料煤用量創5年新高

2018-03-18 13:44

發電空汙問題延燒 綠營選情霧霾籠罩？

2018-03-18 13:01

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

環保署：確保供電穩定 短時間廢燃煤有困難

2018-03-18 11:57

乾淨煤用量減少？徐國勇：是效率提高了！

2018-03-18 11:43

燃料煤使用量創5年新高 台電乾淨煤用量逐年減少

2018-03-18 11:43

深澳電廠環評過關 徐國勇：不得不的選擇

2018-03-18 11:04

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top