政治詐騙？詹順貴：個人做的決定就應該承擔

2018-03-19 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



詹順貴。本報資料照 分享 facebook 深澳燃煤電廠環差案是否對生態有影響，最後由環評主席、環保署副署長詹順貴環保仍由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，引爆政治風暴，以及個人信用危機；詹順貴今天表示，這是個人做的決定，就應該承擔責任。

立法院衛環委員會今天進行「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」專案報告，專案報告開始前，詹順貴受訪做以上表示。

「這是比好的結果、不是比爛的結果」，詹順貴表示，享有公權力的人必須從法律制度面來看公權力怎麼行使，環評在既有的框架下，只有兩個選項，一個是重作環評、另一個是修正後通過，他認為環評法施行細則第38條，是否能修正後通過這一項，這一票要經過前案舊案來比較，不管是從污染的排放，以及卸煤港從番仔澳灣轉到深澳灣，空汙生態來講，新案都比舊案好，投下這一票是依法行事。

媒體詢文，投下這一票是否痛苦。詹順貴表示，這是個人做的決定，就應該承擔這樣的責任。

他表示，環團認為這是鑽法律漏洞，但他認為這是既有的法律規範不夠，必須要在既有的框架下去行使，公權力的行使，若既有的規範不足部分，環保署在去年九月已經提出環評法修正草案，其中第24條、30條，針對配套不足的地方進行配套修法，需要對這案子非常反彈、對他非常責難的環團朋友能支持，支持修法填補法律漏洞。

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然表示，新北市政府從來沒有反對蓋電廠，但應該在32度水溫下，生態的影響才是環評小組委員做成重作環評的結論，越有爭議的問題，就應該更審慎的評估，不是官方覺得沒有影響、就沒有影響。