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環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27聯合報 記者董俞佳／台北報導

行政院長賴清德昨邀媒體參觀林口火力發電廠一號機汽機廠房，指林口用的就是乾淨的煤，...
行政院長賴清德昨邀媒體參觀林口火力發電廠一號機汽機廠房，指林口用的就是乾淨的煤，深澳電廠未來也是一樣。 記者余承翰╱攝影
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深澳燃煤電廠環評過關後，爭議持續發燒，除了行政院長賴清德昨視察也使用超超臨界技術的林口火力發電廠，帶大家「眼見為憑」，但環團不埋單，指燃煤發電就不是一個乾淨能源，應逐步淘汰，不該只是「比爛」。

立法院社福衛環委員會今也會邀相關單位及環評委員進行深澳發電廠相關報告，預計將又引發攻防。

綠色和平專案主任蔡佩芸說，政府說超超臨界燃煤機組有多好，是跟其他燃煤機組相比的結果，但燃煤發電就不是一個乾淨能源，應該要逐步淘汰，不該只是「比爛」，她還舉英國等國家為例，預計二○二五年前要全部禁用燃煤，我國卻走回頭路要再蓋燃煤電廠？

中興大學環工系教授莊秉潔則說，去年林口一號機透過超超臨界機組運轉後，林口的空氣品質變差，目前已觀察到這個狀況；還說超超臨界雖有降低汙染，可是若要達到世界衛生組織的空汙健康標準、細懸浮微粒ＰＭ2.5年平均濃度每立方公尺十微克、國家標準十五微克的目標，就不能蓋深澳電廠，除非我們放棄藍天白雲的夢想。

但交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進認為，超超臨界技術確實比傳統的燃煤機組好，用的煤碳較少，汙染也少很多，主因是燃燒效率高、發電效率高，少了兩成汙染，這是舊機組電廠無法比擬的；賴清德說它是乾淨的煤，也不能說有錯。

環評賴清德深澳電廠火力發電廠空氣品質
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