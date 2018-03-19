深澳電廠爭議 陳定南之子：良心問題

2018-03-19 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



前宜蘭縣長陳定南對抗六輕，保下宜蘭淨土，如今面臨深澳火力發電廠汙染，陳定南之子陳仁杰呼籲賴揆三思。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

政府力推深澳設火力發電廠，影響宜蘭甚鉅。前宜蘭縣長陳定南之子、陳定南教育基金會執行長陳仁杰向當政者喊話表示，此舉形同環保退步，這已不只是環境問題，而是當政者的良心問題。

「核四封存、停建成功，是往前邁進一大步，那麼重啟火力發電廠，等於倒退兩步。」陳仁杰批，蔡政府口口聲聲推動再生能源、非核家園，停止核四很值得鼓勵，但重啟深澳電廠之舉卻令人搖頭，「為什麼不將這錢投入再生能源的產業上？而要用來啟用燃煤電廠？」

行政院長賴清德日前還表示「深澳電廠用的是乾淨的煤」再度引發爭議，陳仁杰認為，這句話可見得，深澳一案已不只是環境問題，而是政治問題、良心問題。他呼籲總統與行政院長三思。

【記者吳淑君、魏翊庭／新北報導】行政院長賴清德指深澳電廠是用「乾淨的煤」，國民黨新北市長擬參選人侯友宜說，如果賴清德到萬金石來看看乾淨山水，就會不忍心讓燃煤破壞它；周錫瑋批政黨輪替就換一次能源政策，虧的錢拿來發展綠能都做起來了。

侯友宜表示，新北萬里、金山、石門地區這麼漂亮的山水得來不易，應該守護它，而不是破壞它，一旦霧霾產生，整個北海岸都避不了。賴清德院長應該來萬金石看看，「你怎麼還忍心讓深澳電廠使用燃煤破壞它」，希望中央能多聽取民意 。

周錫瑋說，大家都罵中央政府，但中央聽的是台電，國家發電政策是台電要負責，但台電一直都不負責，以前至今都便宜行事。國際上許多綠能技術都很成熟，海上風力發電被認為是最乾淨、有效方式，台灣具備相當好的風力發電條件，尤其新北還有地熱等可運用。