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「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18聯合報 記者施鴻基董俞佳／連線報導

行政院長賴清德（中）昨視察林口火力發電廠表示，未來深澳電廠使用的就是與林口電廠相...
行政院長賴清德（中）昨視察林口火力發電廠表示，未來深澳電廠使用的就是與林口電廠相同的超超臨界發電機組與「乾淨的煤」。 記者余承翰／攝影
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行政院長賴清德日前指深澳電廠使用「乾淨的煤」說法引起質疑，他昨天親帶媒體考察林口電廠，「眼見為憑」。他說，林口電廠使用的就是超超臨界發電機組與乾淨的、有效率的煤，空汙的排放量已達天然氣發電標準。如果民眾還有疑慮，認為電廠裝一套空汙防治設備不夠，深澳可以裝兩套，一定要讓國人安心。

深澳電廠上周通過環評，投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴前天坦言，超超臨界相較過去的燃煤機組，是低汙染的能源，仍不是清潔能源，但賴清德昨視察林口電廠，持續宣傳深澳電廠是使用乾淨的煤。

賴清德說，依深澳電廠環境，最好的選擇只剩下燃煤發電，既然燃煤發電是要走的路，政府能做的就是比照林口電廠，用最先進設備與汙染防治系統，選購高效能、雜質最少的煤發電，不讓空汙成為北部民眾憂心的議題。

賴清德指出，北部地區用電量占全台的四成，不久後協和電廠即將除役，等到二○二四年核一、核二除役後，北部地區會缺電百分之六，所以政府要及早因應。

他表示，深澳廠區範圍縮小，廠址周邊無法容納足夠燃氣設施，和住戶相距不遠，所以才選擇燃煤發電。

賴清德表示，日前深澳電廠環境差異影響評估通過後，媒體問他看法，他回答乾淨的煤跟超超臨界的設備，會有助於降低汙染源排放，接近天然氣的發電，當時在野黨和社會都有不同聲音，所以邀請媒體來看。

賴清德還說，原本林口發電廠使用「超臨界」機組發電，溫度達攝氏三百多度，最新機組「超超臨界」溫度已高達五百多度，在這麼高溫高壓情況下發電，不僅發電的效率高，汙染的排放也會減少。

陪同視察的環保署長李應元也表示， 政府非常重視環保承諾，像林口電廠核定的汙染排放量是十五 ppm，但實際上只有二ppm到八ppm，「政府是提著頭在解決空汙問題」。

儘管賴清德一再以林口電廠技術為「乾淨的煤」做見證，但環保團體仍然批評政院不了解狀況，連桃園市政府也不放心。在深澳電廠環評過關後，桃園市長鄭文燦曾指出，最擔心是緊鄰桃園的林口電廠，因為林口電廠汙染是深澳電廠的一倍，要求台電與環保署有必要做空汙模擬，告訴桃園人實情。

深澳電廠賴清德環評
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