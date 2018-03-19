新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張明慧



台電增設兩部燃氣機組，仍引發居民有疑慮反彈，在說明會現場拉白布條抗議。 圖／顏莉敏議員提供 分享 facebook 北部要增建深澳電廠，中部又打算加設2組燃氣機組，近日反彈聲如撩原之火、一觸即發。即便賴揆高呼「會用乾淨的煤」，台中市府也替台電背書「燃氣機組低汙染」，但台中火力發電廠造成嚴重空汙的陰霾已深植人心，在健康受威脅下，人民很難再忍耐；尤其政府對能源政策一直說不清楚，也缺乏整體規畫，不僅無法說服人心，還可能成為年底影響綠營選情最大關鍵。

以台中而言，雖然台電和中火的管理權在中央經濟部和環保署，即便市政府祭出許多措施強迫中火降載和蓋室內儲煤廠，但只要「天地變色」空氣品質達紅色警戒，人民怒火即起，不論林佳龍市長提出再多的數據，都難以解釋清楚。

這次台電要在台中再增2部燃氣機組，雖依專業和經驗，燃氣汙染量確實較低，但「低汙染不等於無汙染」；台電又無法承諾燃氣機組完工，讓1至4號燃煤機組退役，只保守地說「屆時在秋冬空汙季節燃煤機組有比較大的降載空間」，10部燃煤機組陰影還在，要再增加2部，汙染等於「10+2」，空汙已是中部人民難以承受的痛，怎會再輕易妥協？

中央能源政策缺乏整體規畫與管控，規畫的「綠能」如風力發電廠、天然氣發電廠，進度又緩慢，最大宗的彰化風力發電廠日前才剛完成簽約，供電需求日增、供需失衡下，只能挖東牆補西牆在各處蓋一座座的發電廠，也因此引發各地怒火「從地方包圍中央」，直接衝擊地方的百里侯選情。

民進黨以往的形象和政見總是與環保站在一起，但執政後，空汙卻成了最大的挑戰；「紅害」天數一再飆高，提出再多漂亮數據，仍難說服民眾，這也成了執政最大危機與年底選戰攻防漏洞，直接威脅綠營的誠信與支持率。