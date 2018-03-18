不是新技術？ 超超臨界10年前叩台失利

2018-03-18 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳電廠環評過關加上核二2號機重啟，民眾憂心北部的天空和環境生態恐怕也要跟著淪陷。 圖／本報系資料照 分享 facebook

深澳電廠成功闖關環評，台電不斷地對外表示這是一個新的技術。但是根據過去新聞資料發現，日本電源開發公司「J-POWER」營運的磯子火力發電廠12年前就曾以超超臨界的火力發電廠來台叩關，不過，當時台中市政府以民意擔憂空氣汙染為由，未核發同意函，該公司撤案。環團則表示，當時沒有新能源政策，現在有了減煤目標，更不能再蓋一座新的燃煤電廠。學者則分兩派，一派認為超超臨界可以有效降低空氣汙染，另一派則表示，除非北台灣放棄藍天白雲的夢想，否則不能再蓋燃煤電廠。

非核減煤是新政府執政後我國的能源政策，不過，上周環保署召開深澳電廠環差會議，現場環評委員不記名投票8比8之下，由環保署副署長詹順貴投下關鍵的通過票，地方政府、環保團體都嘩然。不僅環保署長李應元掛保證表示，這是低汙染排放的機組，台電也不斷拿出數據指出，超超臨界機組是新的「淨煤技術」，每度電二氧化碳排放量降低19%，而且日本已經有電廠採用。

這個技術來自本日本電源開發公司「J-POWER」營運的磯子火力發電廠，而根據過去報導資料顯示，該公司曾在2006年就叩關台中，要在台中港設立龍風火力發電廠欲發展超超零界火力發電，當時台中市政府因地方民眾反彈，詬病空氣品質為由，即使環保署環評已有條件過關，最後並未核發同意函，也讓此案無法取得競標資格，也不如台電所說是一個非常新的技術。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣表示，「還好當時沒讓它來」，許心欣說，燃煤的本質就不是乾淨能源，不管是超超臨界還是有加裝什麼更高效率的汙染防制設備，燃煤就是會產生燃氣或者再生能源不會有的戴奧辛等重金屬有害物質。

綠色和平專案主任蔡佩芸表示，現在政府說超超臨界燃煤機組有多好，這是跟其他燃煤機組相比的結果，但是，燃煤發電就不是一個乾淨能源，應該要逐步淘汰，不該只是「比爛」，她也舉英國等國家為例，預計2025年之前要全部禁止使用燃煤，而我國卻還要走回頭路，再蓋一座燃煤電廠。

交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進表示，這個技術或許在日本不是一個新的技術，但是在台灣算是，他說，超超臨界的技術比傳統的燃煤機組好，用的煤碳比較少，汙染也少很多，主因是燃燒效率高、發電效率高，少了兩成的汙染，這是舊的機組電廠無法比擬的。

中興大學環工系教授莊秉潔則表示，雖然有降低汙染，可是若是要達到ＷＨＯ世界衛生組織的空氣汙染健康標準細懸浮微粒PM2.5年平均濃度標準每立方公尺10微克、國家標準15微克的目標，就不能蓋這個電廠，除非我們放棄藍天白雲的夢想。