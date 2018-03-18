打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環評過關，引發北台灣縣市群起抗議，不但行政院長賴清德對外說明深澳電廠要使用的是「乾淨的煤」，駐日代表謝長廷也隔海呼籲超超臨界讓空氣汙染有解，甚至綠營立委也對外說，燃煤不見得有空汙。對此，環保團體批評，文官不懂不該亂講，用話術來欺騙一般民眾很不應該。反對興建深澳電廠的學者也表示，林口超超臨界機組啟用之後，當地空氣明顯變差。

深澳電廠環評闖關成功，雖然投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴前天坦言，超超臨界相較過去的燃煤機組，是低汙染的能源，但仍不是清潔能源。但行政院長賴清德、行政院發言人徐國勇等人仍不斷表示，深澳電廠是乾淨的煤，還帶記者去林口電廠讓民眾「眼見為憑」，今年初駐日代表謝長廷也到日本橫濱參訪日本電源開發公司「J-POWER」運營的磯子火力發電廠，並稱該電廠使用超超臨界，是全世界最環保的火力發電廠，要把這個改善公害的概念，正確轉達給國人。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣表示，謝長廷從今年開始一直對外講超超臨界有多好，就是在舖梗，不管是謝長廷或者是賴清德都不是環工、健康專家，像是賴清德所說的「乾淨的煤」就已經立刻被打臉。許心欣說，這些掌握話語權的政治人物不該給予片面資訊，來合理化自己錯誤的決定。

中興大學環工系教授莊秉潔重申表示，沒有乾淨的煤這個說法。他表示，去年桃園林口一號機透過超超臨界機組運轉之後，桃園林口的空氣品質也變差，目前已有觀察到這個狀況。