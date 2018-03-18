侯友宜籲中央多聽民意 周錫瑋要讓深澳電廠蓋不成

2018-03-18 19:01 中央社 記者王鴻國新北18日電



對於深澳電廠燃煤發電議題，國民黨新北市長參選人侯友宜籲中央多聽民意；周錫瑋則表示，若當選市長，不僅不發生煤許可，就深澳電廠及儲煤廠等設施雜項及建築等執照也不發。

侯友宜今天參加萬金石馬拉松7公里快樂馬賽程，一路上民眾熱情擊掌，他也在補給站巧遇為跑者打氣的新北市長朱立倫，兩人熱情擊掌。

侯友宜表示，運動是開心的事情，不要計較成績，重點是在於讓身體健康與身心快樂。今年是他第12年參加萬金石馬拉松，未來有機會當選市長，一定會積極爭取萬金石金標章認證。

對於深澳電廠議題，侯友宜表示，行政院長賴清德應該來看看萬里、金山、石門這裡乾淨的山水，希望中央能多聽取民意。

周錫瑋今天在政策中心辦公室接受媒體訪問時大秀肌肉，他表示，新北市是引領全台風潮的最大城市，市長不只體力要好、腦力也要好。他現場做了35下伏地挺身及秀出手臂上的大塊肌肉。

他說，每天都跑10公里以上有氧跟重力訓練，增加心肺功能跟全身肌肉的功能，同時，他每天也都要在學習這個城市未來發展需要的專業，包括環保、國際化、經濟、教育等等所有的項目

談到深澳電廠議題表示，他若年底當選市長，當然不會發生煤許可，目前深澳電廠僅環評通過，未來興建需要的電廠各項雜項執照及建照，以及包括儲煤場等其他設施，他都不會發照許可。

他表示，新北擁有海上風力發電、潮汐發電及地熱發電等新綠色能源的條件，不需再採火力發電。他呼籲行政院長賴清德懸崖勒馬，不應讓已除役的深澳電廠重演過去空污傷害當地及基隆等地居民健康的錯誤歷史。