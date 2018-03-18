發電空汙問題延燒 綠營選情霧霾籠罩？

2018-03-18 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



深澳電廠環評過關加上核二2號機重啟，民眾憂心北部的天空和環境生態恐怕也要跟著淪陷。 圖／本報系資料照 分享 facebook 政府近日先後通二廠2號幾重啟與深澳燃煤發電廠環評，與民進黨在執政前的態度迥異，更讓發電和空汙問題從南部北上蔓延，面對年底的地方選舉，有綠營的民代認為，此舉對年底選情多少都會受影響。

民進黨新北市議員許昭興表示，這種東西很兩難，要不缺電但又要環境好，不論核電廠與燃煤發電廠都會對環境和生態有影響，只是要思考哪種汙染相對較低，雖然對於現在科技的進步，但要兼顧生態和電力，的確需要深思。

許昭興說，中央政府的政策，不可能每一項面面俱到，凡事有失也有得，只是說要看政府怎麼做，如何因應後續的配套措施，把每個想法不同的人進行評估，再來執行符合大眾需求的。對於年底民進黨選情一定會受影響，只是看影響程度多寡。

新北市議會民進黨團總召林秀惠表示，政府之所以會讓燃煤發電通過，主要就是向日本看齊，日本現在都利用燃煤發電、廢棄核電廠，社會和科技都在改變的同時，政府一定會帶頭重視，政府的政策應該要先向民眾解釋清楚，讓民眾知道新的燃煤發電的污染會比舊的機組還要低，只要解釋清楚，相信民眾應該會接受，如此對年底選情影響並不大。

國民黨新北市議員洪佳君表示，環保署副署長的關鍵一票讓深澳燃煤電廠環評通過，這根本是為了烏紗帽背叛自己靈魂，民進黨一直在做與國際趨勢背道而馳的事，不但沒有評估環境和生態還要硬幹，這完全是為了擔心跳電而做的選舉考量，年底選舉，民眾一定反彈與擔憂。