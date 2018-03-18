打臉！去年燃料煤用量創5年新高

2018-03-18 13:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



台中火力發電廠二氧化碳排放量居高不下。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對深澳電廠環評過關，行政院長賴清德日前表示，深澳電廠用的是乾淨的煤，排汙量與天然氣電廠差不多，引發爭議。然而根據經濟部能源局統計，賴清德所指含硫、含灰成分較低，以「無煙煤」和「亞煙煤」為主的乾淨煤，去年燃燒發電噸數創下五年次低，而燃料煤發電則創下新高。

賴清德日前於立法院接受媒體訪問，稱深澳火力發電廠所用的煤是乾淨的煤，並對環保署通過環評表示支持，引發熱議。行政院發言人徐國勇立即澄清，乾淨的煤指的是無煙煤和亞煙煤，有科學依據，並非賴清德發明。

據了解，我國進口較為大宗的亞煙煤又分「一般」和「高品質」兩種，後者硫份和灰份特別低，俗稱「環保煤」，尤其在電廠排煙脫硫設備故障時，可單獨使用仍符合環保要求，堪稱電廠的救命煤。賴清德並稱燃燒乾淨煤，搭配超超臨界發電機組，排汙可接近燃氣發電。

然而，根據經濟部能源局統計，去年台電與民營電廠燃煤量共計達到3711.1萬公噸，其中台電火力燃料耗用量2897.4萬公噸，但亞煙煤使用量降至約1110萬公噸，不但比2016年減少52.6萬公噸，也是五年中次低。

汙染程度較高的燃料煤，台電去年使用量升至1784.4萬公噸，比2016年多出333.5萬公噸，則創下5年新高。

此外，根據能源局2016年能源統計年報顯示，我國無煙煤和亞煙煤的進口供給分別自2011年和2012年達到高峰後逐年降低。2016年亞煙煤總供給為1253.2萬公噸，與2012年的高峰相比下降355萬公噸；無煙煤2016年總供給則為28.4萬公噸，比2011年的高峰下降9.1萬公噸。