環保署：確保供電穩定 短時間廢燃煤有困難

2018-03-18 11:57 中央社 台北18日電



根據環保署送到立法院的書面報告指出，為確保能源安全及電力供應穩定無虞，短時間內要廢除燃煤尚有困難，在能源轉型期間，環保署將持續強化各項污染行為的排放標準。

立法院社會福利及衛生環境委員會19日將邀請行政院環境保護署長李應元及副署長詹順貴等人，就「深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質之影響與因應對策」進行專案報告。

根據環保署已送到立法院的書面報告指出，對於火力發電排放的空氣污染，環保署已與經濟部合作，要求台灣電力股份有限公司自現階段至2025年逐年逐一盤點包含深澳電廠在內各新增、除役發電機組發電量與各項空氣污染物排放量。

報告指出，依台電提供資料顯示，透過發電能源將從燃煤為主轉型為燃氣為主，而燃煤機組亦逐步汰換為發電效率佳的超超臨界機組，並提升空氣污染防制效率等措施。

報告指出，推估火力發電廠實際發電量將2017年約1512億度，增加至西元2025年約1600餘億度，整體空氣污染物排放量至西元2025年約6萬5000公噸，減量比率約35%，也就是火力發電量是增加，但空氣污染物排放量是減少的。

報告指出，雖國外均陸續提出燃煤電廠除役構想，但時程多設定在10年甚至30年後，顯見電廠燃料變革，仍需時間按部就班推動，方能穩健過渡到低碳與綠色能源時代。