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「不拜票、不做廣告」 李敖短暫卻精采的政治路

乾淨煤用量減少？徐國勇：是效率提高了！

2018-03-18 11:43聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對行政院長賴清德所指的乾淨煤，如無煙煤和亞煙煤，台電使用量逐年減少，行政院發言人徐國勇表示，所謂乾淨的煤除了煤礦本身以外，還要考量到研磨、去化技術的提升，使得燃煤的效率提升，不能單單用使用量來檢視。

賴清德日前指出，深澳火力電廠是使用乾淨的煤，並表示支持環保署通過環評，引發熱議。對此，徐國勇上午接受媒體訪問時表示，燃煤仍然是現階段其他國家採用的發電方式，連重視綠能發電的德國也不例外，並強調真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下。

徐國勇指出，現在高品質的煤，如無煙煤、亞煙煤，經過技術去化汙染，排放汙染量可比燃氣發電。他並直言，深奧居民也是希望用燃煤的，希望大家也可以去了解居民的需求。

徐國勇認為，台灣不能說不要這些電廠、不要這些機組，可是又要用電，這是相當矛盾的。他指出，有些選擇是我們不得不的選擇，尤其天然氣的供應有時會受到天候影響，運送的船無法順利靠港，會造成供應上的緊張。台灣如果通通不要燃煤，也不要核電，是否全部用燃氣是最好的方法，他直言還可以論斷。

至於本報調查發現台電在亞煙煤的使用量上不增反減，徐國勇則說，乾淨的煤不只是煤礦本身而已，還有處理技術的提升，包括研磨、去化的處理，使用超超臨界機組等，讓燃煤效率提升，原來發1度電假設需要燃燒2個單位的煤礦，現在可能只要1.5到1個單位的煤礦。

行政院並做出說明指出，改善燃煤電廠空汚排放採三種方式，包括源頭減量、製程改善、端末處理。其中源頭減量是依鍋爐設計與環保要求，使用比較乾淨的低硫、低灰、低汞、髙熱值的煙煤或亜煙煤，而不使用褐煤、泥煤；製程改善則是採用超超臨界的高效率機組，提升煤的使用效率，可降低生產每度電的用煤量，相對的減少污染排放；端末處理則採用先進有效的污染防制設備，進一步降低污染排放。

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