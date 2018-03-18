親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

一封台大研究所的推薦信 道出她如何脫貧

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

深澳電廠環評過關 徐國勇：不得不的選擇

2018-03-18 11:04中央社 台北18日電

深澳燃煤電廠引發議論，新北市政府稱將不發生煤許可。行政院發言人徐國勇今天說，深澳機組是超超臨界，且用好煤，不會造成很大污染；「有些東西是我們也不得不的選擇」。

深澳燃煤電廠環評通過，行政院長賴清德「深澳電廠用的是乾淨的煤」說法，引發熱議。

賴清德上午出席2018第88屆國醫節慶祝大會，徐國勇會前接受媒體訪問時重申，深澳電廠機組是超超臨界機組，隨科技發展，發電排放出來的污染量，跟天然氣幾乎相當；重視環保的德國也還有很大比例的燃煤機組，很多國家現階段也還在用燃煤。

徐國勇說，「乾淨的煤」（Clean coal）並非賴清德發明的詞彙，雖然很多網民酸言酸語，但如果上網搜尋就會有1100多萬筆相關資訊，現在的煤經過篩選、洗滌等技術處理，可去掉高污染的部分，乾淨的煤就是這樣來的。

徐國勇也說，尊重深澳居民，至於後續會不會有其他的影響，將蒐集科學證據來論斷。

媒體詢問，新北市政府將不發生煤許可。徐國勇表示，經過科學論斷後，對台灣電力供應大家應該會了解，「不能說不要這些電廠，或不要這些機組，可是又要用電，這是相當矛盾的」。他強調，有些東西必然會有一些如環境的背景值，「有些東西是我們也不得不的選擇」。

徐國勇也表示，如果燃煤跟燃氣的排放差不多，深澳使用超超臨界機組，並不會造成很大的污染。

徐國勇賴清德
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

產官學聯手 要找出空汙解方

2018-03-18 00:22

環署整治空汙 拚紅色警戒天數減半

2018-03-18 00:22

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

賴揆「乾淨的煤」惹議 黃昭順：被眼前的煙塵蒙蔽雙眼

2018-03-17 21:28

重啟深澳電廠 連勝文：English Tsai拚空汙覆蓋率？

2018-03-17 18:48

影／林口＋深澳電廠 莊秉潔：台北空汙將加乘

2018-03-17 15:56

深澳電廠擴建案 吳敦義怒批政策錯誤

2018-03-17 15:26

「乾淨的煤」惹議 魏國彥：「淨」當形容詞就有問題

2018-03-17 14:47

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

影／朱立倫怒斥賴清德：煤沒有所謂乾淨不乾淨

2018-03-17 14:12

影／深澳居民反對燃煤電廠 揚言動工就抗爭到底

2018-03-17 14:01

深澳電廠環評通過 吳敦義：能源政策錯誤

2018-03-17 13:41

朱立倫請賴清德三思：深澳電廠是否為唯一選擇？

2018-03-17 13:02

深澳電廠用乾淨的煤？ 葉毓蘭諷：還可清肺解熱？

2018-03-17 12:43

侯友宜：「賴院長，不要因為詹順貴一句話就相信乾淨的煤」

2018-03-17 12:42

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

深澳煤乾淨說被網友封「幹話王」 賴清德聽到了

2018-03-17 10:36

朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07
看更多

熱門文章

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

海巡署艦艇舷側機關銜超長 基層：毫無美感

2018-03-17 18:06

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

台灣旅行法生效 蘇紫雲：美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13

「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14

政二代參政 學者：小心「媽寶」標籤上身

2018-03-17 11:49

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

韓國瑜登記參選北市長？ 吳敦義：不妥

2018-03-17 14:42

月票是買票？柯P：停車全面收費補償支出

2018-03-17 15:26

卜睿哲擔憂北京懲罰台灣

2018-03-17 23:25

中監准扁參加陳致中造勢晚會 陳菊：這是好事

2018-03-17 12:46

川普簽署台灣旅行法 陸駐美大使館表達強烈不滿

2018-03-17 14:53

影／深澳居民反對燃煤電廠 揚言動工就抗爭到底

2018-03-17 14:01

侯友宜：「賴院長，不要因為詹順貴一句話就相信乾淨的煤」

2018-03-17 12:42

萬金石馬拉松衝衝衝 侯友宜：我要用腳把金標籤跑出來

2018-03-18 08:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top