深澳電廠環評過關 徐國勇：不得不的選擇

2018-03-18 11:04 中央社 台北18日電



深澳燃煤電廠引發議論，新北市政府稱將不發生煤許可。行政院發言人徐國勇今天說，深澳機組是超超臨界，且用好煤，不會造成很大污染；「有些東西是我們也不得不的選擇」。

深澳燃煤電廠環評通過，行政院長賴清德「深澳電廠用的是乾淨的煤」說法，引發熱議。

賴清德上午出席2018第88屆國醫節慶祝大會，徐國勇會前接受媒體訪問時重申，深澳電廠機組是超超臨界機組，隨科技發展，發電排放出來的污染量，跟天然氣幾乎相當；重視環保的德國也還有很大比例的燃煤機組，很多國家現階段也還在用燃煤。

徐國勇說，「乾淨的煤」（Clean coal）並非賴清德發明的詞彙，雖然很多網民酸言酸語，但如果上網搜尋就會有1100多萬筆相關資訊，現在的煤經過篩選、洗滌等技術處理，可去掉高污染的部分，乾淨的煤就是這樣來的。

徐國勇也說，尊重深澳居民，至於後續會不會有其他的影響，將蒐集科學證據來論斷。

媒體詢問，新北市政府將不發生煤許可。徐國勇表示，經過科學論斷後，對台灣電力供應大家應該會了解，「不能說不要這些電廠，或不要這些機組，可是又要用電，這是相當矛盾的」。他強調，有些東西必然會有一些如環境的背景值，「有些東西是我們也不得不的選擇」。

徐國勇也表示，如果燃煤跟燃氣的排放差不多，深澳使用超超臨界機組，並不會造成很大的污染。