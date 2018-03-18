深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對行政院長賴清德所謂「乾淨的煤」說法，國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方今天透過臉書表示，這個說法和美國肯波縣（Kemper）電廠案一模一樣，而此案花了70億美金後卻以失敗告終，改用天然氣發電。他批評蔡政府睜著眼睛說瞎話，「整個民進黨政府沒有一個人知道這個失敗的計畫嗎？」圖擷自Southern Company - Kemper County, Mississippi網頁 分享 facebook 針對行政院長賴清德所謂「乾淨的煤」說法，國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方今天透過臉書披露，這個說法和美國當年發展肯波縣（Kemper）電廠案時說出的話幾一模一樣，而此案花了70億美金後卻以失敗告終，改用天然氣發電。他批評蔡政府睜著眼睛說瞎話，「整個民進黨政府沒有一個人知道這個失敗的計畫嗎？」

林郁方透過臉書引述，指賴清德說: 「深澳電廠使用乾淨的煤，設備是超超臨界機組，排放的汚染跟天然氣差不多。」

林郁方說，這番話聽起來好熟悉！沒錯！美國南方電力公司（Southern Company）當年在密西西比州肯波縣（Kemper）蓋電廠時，也說出了幾乎一模一樣的話。該公司宣稱將動用30億美金，採用最新科技，把該州取之不竭（40億噸）的褐煤，轉變成「乾淨的煤」，燒出和天然氣一樣「乾淨的氣體」，作為發電的燃料。

但2010年6月3日，肯波電廠正式開工，卻於2017年7月花完70億美金之後，宣佈計畫失敗而改用天然氣發電。

林郁方說，這是一件大消息，證明人類目前的科技無法解決燃煤對空氣造成的高度污染。只要上網就能找到一長串與肯波電廠有關的資訊。「整個民進黨政府沒有一個人知道這個失敗的計畫嗎？或者知道卻不敢提醒賴院長呢？為了反核，整個政府只好睜眼說瞎話嗎？」

林郁方說，蔡英文誓言台灣在2025年將成為非核家園，而且屆時燃煤發電將從目前台灣總發電量的45%降為30%。現在離2025年只剩6年多，民進黨政府還急著加蓋深澳燃煤電廠，民眾還相信蔡英文的保證會兌現嗎？

林郁方表示，著名的能源研究單位「彭博新能源財經」（BNEF）強調，根據蔡政府的廢核計畫，台灣的燃煤發電到2025年，佔臺灣整體發電量的比例，將激增為54%。可憐的台灣人將有更多人因為更嚴重的空氣污染，而罹患肺癌和其他疾病。

林郁方說，台灣以外銷詐騙集團聞名於世！一點都不奇怪！蔡政府本身不就是最大的詐騙集團嗎？至於賴揆引以為傲的所謂「超超臨界機組」，恕他無知，聽起來好像真的很厲害，那是「靈界」來的嗎？

而根據維基百科記載，肯波電廠（Kemper Project）是一座正在建設的位於美國密西西比州肯珀郡的整體煤氣化聯合循環電站。該計畫耗資70億美金後已經失敗，現有設備改裝為傳統天然氣發電廠。 迄今為止，美國只有兩座擁有這項技術的電站。

維基百科指出，肯波項目計劃使用工程所在地附近出產的褐煤為燃料。預計可以「捕獲並封存電站二氧化碳總排放量的65%。」褐煤是一種介於泥煤和瀝青煤之間的低級煤。整個密西西比州蘊藏了大約40億噸的褐煤。