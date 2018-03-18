深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，今天提出改造台北八部曲之五「Taipei Comfort：會呼吸的低碳城市」，孫大千說，台北市能不能夠對世界做出正能量的貢獻，是成為全球矚目焦點的關鍵，這在於台北市能不能夠成為一個被全球各城市學習的典範？在於台北能不能夠打造出一個台北專屬特有的「味道」？

孫大千表示，產官學界都同意，都市更新不僅僅是單體建築的重建及整建，更積極的，都市更新應該是區域的整體環境的改善，因此，才可以徹底改善工作條件及居住品質，並且可以全面性提升區域環境的安全、舒適及健康。

孫大千說，他的市政團隊提出的第五個政見「Taipei Comfort」，就是利用每一個都市更新的機會，對台北市進行「都市針灸」的工作，塑造台北市的「城市氣候」，進一步將台北市打造成為一個全球典範的「會呼吸的低碳城市」，建立一個專屬於台北的味道。

這項政見包含了四個策略：

第一，由「點的都更」達成「面的佈局」。未來，政府部門針對都市更新地區要提出全面的設計定位及規畫概念，對於更新後所要達到之發展目標及環境品質要有具體方向。同時，對於安全品質、交通條件、及舒適程度，也要有定性定量的指導，做為配套增額獎勵的必要條件之一。

第二，以「微氣候調整」的方式，負起「公益」與「環保」的責任。因應氣候變遷的衝擊下，都市更新是以增加容積率手段的方法進行。整體都市更新工程對於環境公益及地球環保應當具備責任。所以，應該將城市的「微氣候調整」納入都市更新工程的一部分，並且藉由城市氣候的創造及調整的成績，給予「都市更新增額容積獎勵」來完成義務。

第三，形塑一個怡人的「城市氣候」。所謂的「城市氣候」是指一個區域中安全、舒適、及健康的程度。「城市氣候」中的音、光、熱、氣、和水是構成城市裏的輻射溫度、空氣溫度、風速及濕度的元素。而都市更新就猶如城市三度空間量體的重新分配，也就是等同「微氣候」的重新塑造。所以，過去被動的都市設計的審議，就可轉成積極的都市設計的執行。將單體建築的改造效益，擴大為區域性的公益，這才是關懷土地的作為。

第四，繼續擴大推動降低都市排碳量。提高電動車使用比例，獎勵低耗能建築，及建構多元之再生能源系统。同時，透過責任感的強化手段，開發App來輔助影響旅運行為，藉由呈現個人交通行為對環境的影響，來誘導民眾改變旅運習慣，增加大眾運輸的使用。