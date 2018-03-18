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環署整治空汙 拚紅色警戒天數減半

2018-03-18 00:22經濟日報 記者李珣瑛／台北報導

空汙議題持續發燒，環保署副署長詹順貴昨（17）日表示，持續朝改善空氣品質邁進，首要之務應是降低汙染物，並在四年內讓PM2.5指標紅色警戒天數減半。他並邀請全民共同監督空氣品質，讓藍天再現。

詹順貴昨天出席群創基金會與天下雜誌共同舉辦的「思辨：台灣空汙習題」論壇上，分享環保署在空氣汙染問題的具體作為。

環保署積極展開紅害減半大作戰，詹順貴表示，在移動汙染源管制層面，包括有：加嚴移動源管制、汰除改善高汙染車輛、強化港區空汙防制，以及交通管制作為，尤其是柴油車、汽機車的管控以及推動電動化。

在固定源與逸散源改善上，透過修改加強管制力道，針對公民營電廠及大型企業等固定源進行減量盤點；此外，生活環境中的餐飲油煙防護、農廢物燃燒、營建空地與河川地揚塵的管制，都是努力要點。

他說，行政院長賴清德已在「空汙防制行動方案」記者會上喊出目標：2030年新購公務車及公共大巴全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年禁售燃油汽車等，期待全面降低交通工具帶來的汙染威脅，邁向清淨家園。詹順貴還邀請全民擔任「環保小尖兵」，並加碼廣設「空氣盒子」即時偵測偷排廢氣者。並透過訂定周界標準及管道標準，加強管理固定源與逸散源的汙染。最重要的就是做好監測系統，同時積極改善資訊公開管道，讓空氣品質能受全民共同監督。當人人都能貢獻己力幫助改善，並透過資訊公開監督政府作為，才能共享美好藍天。

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