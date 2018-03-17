「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55 聯合報 本報記者／連線報導



行政院長賴清德日前表示「深澳電廠用的是乾淨的煤」惹議，環保署副署長詹順貴昨天替賴揆緩頰。 記者侯俐安／攝影 分享 facebook

深澳燃煤發電廠環評過關，行政院長賴清德前天表示「深澳電廠用的是乾淨的煤」再度引發爭議。在環評會議中投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴昨天替賴緩頰，指深澳採「超超臨界」機組是相對傳統燃煤發電汙染較小的製程，「院長日理萬機，不是這方面專業，沒辦法逐字檢核他的說詞」；但相較燃氣電廠，燃煤電廠不是潔淨能源，「這點我們必須承認」。

群創基金會與天下雜誌昨天合辦「思辨：台灣空汙習題」座談會，詹順貴、中興大學環工系教授莊秉潔正面交鋒，莊秉潔會前受訪時重申沒有「乾淨的煤」這種說法，超超臨界燃煤發電雖排汙較少，但仍比燃氣發電髒，空汙可多達一三八倍，還會排放重金屬、戴奧辛等有毒致癌物；他還說，林口電廠雖已採超超臨界機組，卻仍讓台北盆地空汙惡化，未來若加上深澳電廠，對台北空汙「一定會有加乘效果」。

詹順貴說，他不會後悔投下贊成票，所有指責他概括承受。他說，他也不支持燃煤電廠「新建」，但深澳電廠是已通過的舊案，在環境差異分析新舊比較後，確實新案較好。

莊秉潔則說，從學者製作的癌症地圖來看，深澳呼吸道癌症比其他地區高，台灣整體能源也一定要往天然氣、再生能源走，台電應做最大努力，讓深澳改為天然氣電廠。

出席同場座談會的台電董事長楊偉甫表示，燃煤是最穩定基載機組，未來十至廿年間台電所有機組更新計畫，幾乎都以燃氣機組興建，燃煤機組最後只會剩下深澳電廠；且台電考察日本東京灣五座在市區附近的燃煤電廠，長期監測並未增加東京地區空汙。

賴揆的發言昨天持續發酵，國民黨主席吳敦義表示，重啟深澳火力發電廠，不僅花費大，所帶來的PM2.5恐帶來空氣汙染，將從宜蘭影響至新竹，這是「政府能源政策錯誤」。

賴揆說法也被網友封他為「年度幹話王」，賴揆昨天被媒體問道：「有人認為您是幹話王，院長有什麼看法？」賴揆笑而未答。

新北市長朱立倫說，煤沒有所謂的乾淨不乾淨，早在這次深澳燃煤電廠環差之前，新北市就已宣布不再發任何的生煤許可證，未來也不會改變。

北海岸居民說，聽不懂賴清德聲稱「乾淨的煤」是什麼，要賴揆說清楚，燃煤產生的汙染，恐怕也毀了瑞芳、九份、金瓜石的觀光業。