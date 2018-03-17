重啟深澳電廠 連勝文：English Tsai拚空汙覆蓋率？

2018-03-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府擬以深澳燃煤電廠彌補供電缺口，引發北台灣空汙惡化疑慮。閣揆賴清德昨解釋，深澳電廠是燒「乾淨的煤」，汙染量跟天然氣差不多。國民黨中央委員連勝文揶揄，所以賴揆言下之意是指，台中、高雄火力發電廠燒的是髒煤，空污才如此嚴重？

連勝文質疑，在空汙與暖化壓力下，全球都致力減少燃煤發電，台灣卻反其道而行，

「English Tsai難道以『提高空汙覆蓋率』」為執政目標？還是因蔡政府無法像照顧自己的二百五（暗指北農總經理吳音寧）一樣，給大眾年薪二百五十（萬），所以只能「火力全開」，「送給大家pm 2.5?」

連勝文說，元宵節前後，北部地區因「境內污染」嚴重空汙達紫爆的程度，他當天剛好要出國，在桃園機場破天荒遇到因霧霾嚴重、飛機無法降落而大誤點。連說，他事後跟朋友談到此一機遇，大家都以為是在北京發生，沒想到卻發生在桃園，而這還是深澳媒電廠尚未運轉，境內污染就可以如此恐怖，未來真是無法想像。

連勝文呼籲，如果當陽光與乾淨的空氣變成遙不可及的奢侈品時，再去後悔不曾為自己與家人的健康而努力，那就太遲了，所以在深澳電廠這個議題上，大家應力阻悪夢成真，不要讓家裏的小孩，每天上下課、在操場運動時，還要吸入大量的空污物質。