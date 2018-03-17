影／林口＋深澳電廠 莊秉潔：台北空汙將加乘

2018-03-17 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳火力發電廠環評過關，引發在野黨與環保團體反彈。行政院長賴清德昨表示，「深澳電廠用的是乾淨的煤，排汙量與天然氣電廠差不多。」中興大學環工系教授莊秉潔今天下午出席座談會時再度強調，沒有「乾淨的煤」這種說法，即使深澳電廠技術超越台中、新林口電廠，但與天然氣還是差非常多。

對於媒體提問，林口採用超超臨界機組，但使用後，台北盆地空汙變得非常糟，若未來深奧電廠上線後，是否會有加乘效果？莊秉潔直言「一定會有加乘作用」，他指出，過去好幾次台北空氣品質不好，都是秋天時秋老虎台北溫度較高，但台北有些熱島效應，當溫度高時，四面八方空氣吹來，林口電廠會從西北邊吹來、深澳電廠會從東南邊吹去，台北空汙一定會加乘。

莊秉潔說，目前煤的防治技術，深澳電廠比台中電廠建廠前時已好上非常多，比如二氧化硫台中電廠發1度電排放0.349克，現在新林口是0.083克，中間已經差了4倍，現在的技術比過去只剩1/4，新深奧的技術比新林口更好一些，可以再變成1/2，不過與天然氣還是差很多，更關鍵的是重金屬、戴奧辛，天然氣機組沒有重金屬，燃煤即使是超超臨界仍有重金屬。

莊秉潔也說，從過去學者製作的癌症地圖來看，1970年、1980、1990到2000年，深澳呼吸道癌症都相對台灣其他地方高，他認為是沒有「乾淨的燃煤」，整個能源也一定是要往天然氣、再生能源走，但台北市非常缺電，尤其未來當核能除役後，深澳能夠改天然氣是最好，如果不能改天然氣，煤就可能是選項之一。

他說，台電應該做最大的努力，是否可從協和接收站拉一個海管到深澳，如果可以就走這條路。如果不行，仍然可以蓋起來，但只是備用，備用在再生能源安全上，若天然氣被「鎖喉」時，至少有燃煤機組備用，但同時間還是要趕快解決台北港接收站的問題。

莊秉潔表示，台灣只有台北港、永安港不怕颱風及東北季風，去年度台中港曾經只剩下3天安全存量，因為東北風很大，那天的資料看台北港沒有這問題，台北港是北部能源安全關鍵地點，只要設了接收站，冬天不怕東北季風、夏天不怕颱風，船可以一直進來，船可以進來、就可以有足夠的氣源，不怕天候因素。