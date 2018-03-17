深澳電廠擴建案 吳敦義怒批政策錯誤

2018-03-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天出席新竹縣小組長聯合授證典禮時，提及對於深澳電廠擴建計畫14日通過環境差異分析案，吳敦義怒批，「民進黨政府政策錯誤」，更帶來不少不平衡的能源政策。

「我們不要用肝、用肺來發電」吳敦義表示，民進黨最近將重啟深澳火力發電廠擴建，不僅重啟燃媒花費大，所帶來的PM2.5恐帶空氣污染，將影響到宜蘭、基隆、桃園、雙北至於新竹，這是「政府能源政策錯誤」。

針對核二廠2號機重啟，則有另一套看法。他認為，應要找安全無虞的機組作為備胎，也千萬不要忘記，核二廠2號機曾發生爆炸，依原能法規定，不應該輕率重啟。如核二、核三都是在可以運作的狀況下喊停，2018年核一即將退役結束運作，核四則在封存當中。

吳敦義補充，如果找核二和核三安全無虞的機組當作備胎，在不得已缺電時，依然可以安全的供電，也是工商企業和國人所樂見。

「民進黨執政對能源政策錯誤，還很不平衡」吳敦義再批蔡政府，蔡政府層信誓旦旦說「電價不會漲」，電價卻在4月即將上漲，甚至，最近還爆發衛生紙價格波動，更被民眾視為「台灣的衛生紙之亂」，逐一顯示「蔡連基本的民生問題都做不好。」

吳敦義轉向台下的立委林為洲說，他相信林委員一定會在立法院為民眾請命。

吳敦義再提，蔡英文曾擔任陸委會主委時，在立院答詢「各自表述一個中國」，如今，她當總統卻主張變調「不一樣」，導致兩岸原本和平穩定發展的關係，變成現在「已讀不回」，應要回歸互利雙贏。