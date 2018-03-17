賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳火力發電廠環評過關，引發在野黨與環保團體反彈，行政院長賴清德昨表示，「深澳電廠用的是乾淨的煤，排汙量與天然氣電廠差不多。」但學者說，沒有「乾淨的煤」這種說法，超超臨界燃煤發電雖然排汙較少，但仍比燃氣發電髒，最高達138倍，還會排放重金屬、戴奧辛等有毒致癌物，今上午賴清德還遭媒體追問「有人說您說乾淨的煤是幹話，院長怎麼看？」讓賴清德臉色難看。

環保署副署長詹順貴今天下午出席群創教育基金會與天下雜誌舉辦的「思辨：台灣空汙習題」座談前，接受媒體採訪替賴清德緩頰。

詹順貴表示，院長的意思是「以超超臨界來說，是相對燃煤發電汙染較小的製程」，若是這樣理解就沒有衝突，他也說，「畢竟賴院長日理萬機，不是這方面的專業，沒辦法一個字、一個字，檢核他的說詞。

對於即使超超臨界仍有高於燃氣發電的汙染排放，可以說乾淨嗎？詹順貴重申，燃煤電廠中超超臨界是「汙染較少的製程」，但相對燃氣電廠，仍然不是一個潔淨能源，「這點我們必須承認」。

對於當初環評為何沒有考慮棄權？詹順貴則說，他已經公開說過多次，由於過去長期職業是律師，「並沒有像議員、立法委員嫻熟主持會議的習慣」，「確實當下沒有意識到另一個棄權的選項」。

至於投下這票是否與過去立場有所矛盾？詹順貴直言「不會」，他說，「因為我們有公權力的人，必須在法律框架下行使公權力」，他說，投下這票，是在環評法施行細則38條的框架之下，使用環境影響差異分析就是針對是否對當地產生不利的影響比較前後差異的結果，而不是視為新案。

詹順貴說，他從法律上綜合研判，本於對法律的認識與專業良知，「我覺得我只能投下修正後通過」。

對於媒體追問「賴揆講法是否不太恰當？」詹順貴強調，「應該將院長的意思做更精準的詮釋，他的意思是指超超臨界是目前燃煤電廠製程相對汙染量較少的電廠，也就是說發電技術是相對汙染較少的。」