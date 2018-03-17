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影／朱立倫怒斥賴清德：煤沒有所謂乾淨不乾淨

2018-03-17 14:12聯合報 記者盧湘婕╱即時報導

針對行政院長賴清德表示，燃煤發電所用的生煤是乾淨的，新北市長朱立倫上午參加淡水天元宮櫻花季活動嚴正反駁賴清德，朱立倫說，煤沒有所謂乾淨不乾淨，最重要的一件事情是大家在選擇發電的時候，是不是燃煤是唯一的選擇，經濟部能源局還有台電必須要跟民眾說清楚，新北市也不再發任何的生煤許可證。

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