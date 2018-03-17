影／深澳居民反對燃煤電廠 揚言動工就抗爭到底

2018-03-17 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市長參選人周錫瑋今天上午到深澳電廠前，了解深澳居民、漁民對電廠環評通過的看法，很多居民批評台電沒有了解真正在地的民意，他們表示，以前受太多燃煤汙染的痛苦了，很多人因肺部毛病去世，堅決反對再使用燃煤，揚言政府如強制動工將抗爭到底。

「以前好幾十年受煤灰汙染的苦日子，好不容易廢廠後停止，以後又要重啟惡夢？」漁民氣憤的說，指台電根本沒有聽到真正的民意，贊成的那些人資訊不完整，有多位居民表示，他們寧可接受天然氣，但絕不接受燃煤。

居民都說，聽不懂行政院長賴清德聲稱「乾淨的煤」是什麼，要院長說清楚，指燃煤產生的汙染，除了吸汙染的煤灰外，也恐毀了瑞芳、九份、金瓜石的觀光業。九份基山里長石智能說，汙染會往上飄，九份觀光恐毀，他們認同沒有汙染的能源，天然氣還可接受，不接受燃煤。

周錫瑋拿著民眾提供的煤炭說，賴清德真的說外行話，聲稱「乾淨的煤」是騙人的外行話。全世界都知道燃煤汙染絕對比天然氣高，賴清德完全不了解汙染情況，全世界都減少燃煤發電，台灣卻開倒車。他如當選市長，絕對阻止燃煤電廠興建。