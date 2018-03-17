深澳電廠用乾淨的煤？ 葉毓蘭諷：還可清肺解熱？

2018-03-17 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影 分享 facebook 行政院長賴清德昨表示，「深澳電廠用的是乾淨的煤，排汙量與天然氣電廠差不多」，引起輿論譁然。警大前教授葉毓蘭諷，2018台灣物語，練肖話的神話。

她在臉書批，「惠」台正名為「對」台，利多可以轉利空。「燃煤」是乾淨的，不會有pm2.5，多吸些，還可清肺解熱。下次搞不好還會出樂利包、隨身袋，而且一定要買民進黨小英欽點的清德牌，輕則做功德，重則拿西天特快車的免費票！