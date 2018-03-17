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朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

針對行政院長賴清德表示，燃煤發電所用的生煤是乾淨的，新北市長朱立倫表示，煤沒有所謂的乾淨不乾淨，重點在於燃煤是不是是發電的唯一選擇，像是天然氣發電就是另一選擇。

朱立倫也再次強調新北市絕對不會再發燃燒生煤許可執照。

新北市長朱立倫上午參加淡水天元宮櫻花季活動。記者陳珮琦/攝影
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新北市長朱立倫上午參加淡水天元宮櫻花季活動。記者陳珮琦/攝影
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朱立倫賴清德
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