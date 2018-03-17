朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對行政院長賴清德表示，燃煤發電所用的生煤是乾淨的，新北市長朱立倫表示，煤沒有所謂的乾淨不乾淨，重點在於燃煤是不是是發電的唯一選擇，像是天然氣發電就是另一選擇。