鄭文燦：林口電廠汙染量 深澳電廠的一倍

林口電廠汙染量是深澳電廠的一倍，桃園市長鄭文燦表示、環保署有必要做空汙模擬，圖為深澳電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 深澳電廠環評過關，桃園市長鄭文燦昨天指出，根據空汙模擬，深澳電廠空汙主要影響宜蘭、桃園、新竹，距離這麼遠的深澳電廠都有這麼大的影響，現在最擔心鄰近桃園的林口電廠，汙染是深澳電廠的一倍，台電、環保署有必要做空汙模擬，告訴桃園人實情。

鄭文燦指出，林口電廠雖位在新北市的林口，實際位置介於桃園大園、蘆竹交界，九成的空汙影響對象是桃園。桃園市環保局長沈志修說，林口電廠總裝置容量二四○萬瓩，深澳電廠為一二○萬瓩，林口電廠的汙染量幾乎翻倍。

沈志修表示，林口電廠加裝脫硫設備後，雖符合法定排放標準，空汙也有改善，但深澳電廠環評爭議後，桃市府要求台電和環保署檢討空汙模擬，把實際影響範圍和空汙量界定清楚，再進行空汙減量；桃市府也計畫要針對林口電廠設置即時空品資訊監測及顯示器，若桃園空品不佳，可要求林口廠降載。

鄭文燦表示，和林口電廠的燃煤機組相比，大潭電廠是天然氣機組，汙染較少，但仍有氮氧化物排放，是形成PM2.5主要前驅物，市府正要求台電增設汙染防制設備。

【記者施鴻基、羅建旺／連線報導】防止深澳電廠燃煤發電增加空汙，新北市政府再出招，將研擬提出環評大會程序是否完備、行政院各部會委員代表是否該迴避等問題，作為後續行政救濟方案。反對興建的宜蘭縣環保聯盟，呼籲修訂環評法，建立環評通過後執行期限。