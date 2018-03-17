藍委占主席台 要求深澳電廠重新環評

2018-03-17 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



國民黨立院黨團昨在立院院會開議前占領主席台，要求退回深澳燃煤發電廠環評。記者許正宏／攝影 分享 facebook 深澳燃煤電廠環差案日前通過，引發社會譁然。立法院國民黨團昨天抗議民進黨政府能源政策，突襲式占領主席台杯葛議事，院會空轉一天。

由於國民黨團在議場內不斷高呼「重啟環評，詹順貴下台」，民進黨團總召柯建銘建議停止開會，隨後行政院長賴清德及各部會首長無法上台備詢，中午前離開立院。

國民黨團昨天在院會開始前就占領主席台。看著國民黨立委在議場內加大抗爭力道，並高呼退回環差案，且要求投下此案贊成票的環保署副署長詹順貴下台，柯建銘反譏占領主席台的國民黨立委「他們撐不久。」

國民黨團書記長李彥秀表示，詹順貴投下此案關鍵一票贊成燃煤電廠，堪稱台灣環保史上最黑暗的一天。何況此環評案具有嚴重瑕疵，居民參與度沒有完全表達，「四百份問卷，就要決定大台北地區未來要承受空汙。」她說，國民黨將持續要求退回環評，重新審查。

國民黨社福及衛環委員會召委陳宜民下周一邀請詹順貴、環評審查委員及環團說明環評通過後的因應措施。他強調，此次環評影響深遠，是北部空汙危機的轉捩點，環差評估拿十年前要建廠的資料，稍作改善後就說汙染已降低，這樣的做法是「換湯不換藥」。

對於環保署長李應元指根據「環評法施行細則」，依法不能重做環評，卻又改口承認法條存有解釋空間，也可以重新辦理環評。對此時代力量立委黃國昌表示，李應元的說法是「自打嘴巴」，依李應元的標準，難道前晚對此案投下反對票且要求重做環評的八名環評委員都已違法了嗎？

黃國昌還說，環境保護與保護居民身體健康，本應是環保署職責所在，環保署在法條解釋空間的立場，更應該是要求重新辦理環評，以釐清深澳燃煤電廠擴建案對於當地環境、居民的健康安全與衝擊影響。